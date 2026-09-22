玉山銀「金融處方箋」 守護資產

玉山銀行持續深化高齡金融友善與資產安全守護，與奇美醫院簽署「金融處方箋」服務合作備忘錄，結合醫療照護、金融服務與警政防詐力量，呼應全齡金融與高齡友善政策方向，透過奇美醫院深耕失智友善社區與醫療照護的專業能量，協助高齡及認知退化族群及早取得帳戶安全、信託規劃，和防詐提醒等金融支持，進而促進醫療照護、社區服務與金融保障順暢銜接。

玉山銀行以數位化方式開立金融處方箋，在照護、諮詢或社區服務過程當中，辨識民眾潛在的財務安全需求，提供金融保護措施與說明。

為使服務更貼近在地需求，玉山銀行以南永康分行作為台南地區示範分行，串聯警政與社區守護網絡，攜手警政單位辦理防詐講座，守護高齡者及認知退化族群的財務安全。

玉山銀行推動高齡友善金融服務的成果亦獲得肯定，於國際失智症月期間舉辦的「記憶有光．繪聲相伴 活力星光健康嘉年華」榮獲「績優友善組織獎」，並於活動現場與警政單位共同設攤，以生活化方式推廣金融處方箋、信託服務以及防詐工具，提升民眾金融安全意識。

玉山銀行個金風管處長李耀宇表示，面對高齡社會與詐騙型態快速變化，金融機構除提供安全便利的金融服務外，更應主動與醫療、警政及社區網絡合作，及早辨識民眾財務安全需求。此次與奇美醫院推動金融處方箋，期盼透過醫療專業與金融工具銜接，讓民眾在需要協助時獲得即時且適切的支持。

玉山銀行長期投入高齡金融友善與公平待客治理，本次跨域合作更展現以民眾需求為核心的資產守護模式。未來玉山將持續攜手醫療、政府機關及社區單位，擴大金融處方箋的服務應用，共同打造高齡社會中更安心、更有韌性的財務安全支持網絡。