新壽捐贈健身器材予北市警局 盼完善訓練空間

新光人壽18日捐贈健身器材給台北市中正第一分局，新壽副董事長洪士琪表示，警察長期面臨高壓、日夜輪班及突發狀況等工作環境，身心健康易受影響，盼藉此全面升級警局內部自主訓練空間。

新光人壽發布新聞稿說明，響應台北市警察之友會榮譽理事長許育瑞長期關心警察健康，並在各地警察分局建置健身房的理念，18日由洪士琪代表捐贈健身器材予台北市中正第一分局，以實際行動感謝警察同仁長年維護社會治安與守護人民安全的辛勞。

洪士琪表示，秉持守護國人健康的理念，關注到員警的健康需求，特別挑選兼具安全性與實用性的健身器材，透過捐贈完善的運動設施，全面升級警局內部自主訓練空間，讓警察們能在繁忙勤務之餘養成規律運動習慣，藉此舒緩壓力、提升體能與執勤效能。

台北市政府警察局局長林炎田指出，警察肩負維護社會治安的重要使命，面對高強度的治安維護工作，分局內建完善的健身器材對基層警察帶來多層面的實質幫助。

林炎田表示，透過重量與核心等訓練，能直接增強員警面對拉扯、搏鬥或制伏嫌犯時所需的肌力與爆發力，全面保障執勤安全。同時，規律運動有助於釋放高壓累積的焦慮感，並能強化肌肉群，改善因長時間穿戴沉重裝備所導致的腰痠背痛等慢性職業傷害。

新壽表示，與警界長期有密切的合作，並於今年7月與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書（MOU），雙方合作將從過去「被動防堵」升級為「主動聯防」，透過資訊共享、科技攔阻與全通路宣導多管齊下，共同打造更完善的公私協力金融防詐安全網。