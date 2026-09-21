三大境外金融中心前七月賺21億美元 第4季迎逆風怎麼解？

據金管會統計，2026年前七月三大境外金融中心（3O）稅前盈餘21.2億美元、年增13%，寫近五年同期新高，已賺去年全年65%；但第4季升息逆風來襲，將成全年獲利能否超越去年32.4億美元的最大變數。

展望第4季，3O獲利進入多空拉鋸。美國9月升息後，若年底再升息，美債殖利率走高恐影響OBU債券評價及OSU投資收益，也會縮減銀行利差，加上銀行第4季慣例增提呆帳，都是獲利逆風。

不過，升息僅影響今年第4季，加上OBU放款需求仍強、債券息收增加，可望提供緩衝。市場關注3O今年能否守住30億美元，進一步超越去年32.4億美元。

3O包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）及保險國際業務分公司（OIU）。

3O獲利2020年曾衝上39億美元高峰，之後受美國升息衝擊，2023、2024年連兩年跌破20億美元，2025年才回升至32.4億美元、寫4年新高。

今年前七月OBU仍是一枝獨秀，稅前盈餘689.7億元、創史上同期新高，年增26%，折合約21.2億美元，包辦3O近99%獲利。

銀行局副局長張嘉魁表示，OBU獲利成長主要受惠放款增加，加上布局外幣債券，帶動利息淨收益成長。7月底OBU放款餘額突破3兆元、達3.01兆元，年增28%，已連續三個月維持兩成以上增幅。

放款擴張帶動息收，也成為OBU抵禦市場波動的重要支柱。前七月除2月農曆年、3月受美伊戰事影響外，其餘五個月單月稅前盈餘均突破百億元，7月再賺104.7億元。

OSU則率先感受到市場波動壓力。7月單月稅前虧損3,033.7萬美元，一口氣吃掉上半年累積獲利，拖累前七月由盈轉虧1,607萬美元，主要因券商調整有價證券部位、實現投資損失。

OIU表現持續改善，7月單月由虧轉盈420萬美元，推升前七月稅前盈餘至1,283萬美元、年增23%。主要靠產險及再保險獲利成長，抵銷壽險接軌新制及出售虧損資產的衝擊。

相較前一波美國升息周期，這次OBU多了放款擴張及息收成長支撐。第4季本業動能能否抵銷升息與市場波動，將是3O全年獲利能否超越去年的關鍵。