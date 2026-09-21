3大境外金融中心前7月賺21億美元 創5年同期新高
金管會統計顯示，3大境外金融中心今年前7月稅前盈餘合計21.2億美元，年增率12.96%，創5年同期新高，主要仍由國際金融業務分行（OBU）貢獻獲利，受惠放款成長加上業者積極布局外幣債券，帶動OBU前7月獲利達21.2億美元，年增16%。
金管會推動3大國際金融業務，包括國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU），以及證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。
觀察3大境外金融中心今年表現，若以台灣銀行7月底美元對新台幣結帳匯率32.48計算，3大境外金融中心今年7月獲利約2.96億美元，年增14%，前7月獲利為21.2億美元，年成長12.96%，創5年來同期新高。
觀察最主要貢獻依然來自OBU，OBU前7月稅前盈餘新台幣689.7億元，折合約21.2億美元。金管會銀行局副局長張嘉魁表示，OBU獲利較去年同期增加新台幣143.7億元，主要受惠於放款規模較去年同期成長28%，業者也積極布局外幣債券，帶動利息收入增加，推升獲利表現。
金管會證期局副局長黃厚銘表示，7月OSU單月轉為虧損3033.7萬美元，主要因為市場美債殖利率震盪向上，導致虧損增加；前7月OSU虧損1607.3萬美元，較去年同期大減5622.2萬美元，主要因券商調整部位實現損失所致。
保險業2026年接軌IFRS 17，與2025年的IFRS 4基礎已有不同。金管會保險局主秘劉純斌指出，7月OIU轉虧為盈獲利420.6萬美元，主要是壽險業利息收入增加，產險業保險收入增加，再保險業因賠款準備有利發展釋出（即賠款比原預期估算來得少）；前7月OIU獲利為1283萬美元，較去年同期增加23%。
保險局統計顯示，7月單月OIU件數合計6件，分別為壽險業2件、產險業0件與再保險業4件，前7月OIU件數為369件，整體保費收入合計3309.6萬美元。
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