3大境外金融中心前7月賺21億美元 創5年同期新高

台北市中山區建國北路二段上的富邦人壽某通訊處，21日上午驚爆喋血事件，警消接獲報案，指大樓內有男子持利刃，不明原因砍傷業務員，導致身上多處刀傷、意識不清，緊急送醫，究竟行兇動機為何，警方正全力調查釐清。對此，富邦人壽晚間澄清，該嫌疑人並非公司保戶，且與受傷同仁不相識，目前已均交由警方積極調查。

2026-09-21 19:45