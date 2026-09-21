開門紅！青安3.0威力勝末班車 8月受理近397億元

青安3.0上路首月成績公布，申貸金額超越青安2.0末班車。財政部21日公布最新統計，8月青安3.0受理4,605戶、金額396.96億元，受理金額寫今年單月次高，僅低於3月的402.91億元，更一舉超越6、7月青安2.0進入倒數期間的單月水準；與7月相比，受理戶數大增691戶、月增17.7%，受理金額也增加32.62億元、月增9%。

青安3.0自8月1日上路，最大變化之一是將優惠資源進一步向婚育家庭傾斜。新婚2年內家庭最高貸款額度由1,000萬元提高至1,200萬元，育有未成年子女家庭最高可貸1,500萬元；同時新增申貸年齡、所得及房屋總價等門檻，與青安2.0相比，申請資格更為限縮。

8月數據也反映婚育族群的申貸力道。8月一般資格受理3,609戶、279.02億元；新婚家庭受理329戶、38.23億元；育兒家庭則達667戶、79.71億元。新婚加上育兒家庭合計受理996戶、117.94億元，雖然戶數僅占整體21.6%，金額占比卻達29.7%，平均申貸金額高於一般資格族群。

財政部統計八大公股銀行8月實際受理青安貸款共4,995戶、418.49億元，高於青安3.0的4,605戶、396.96億元，兩者相差390戶、21.53億元。國庫署說明，主要是部分青安2.0案件已在7月31日前送件，但承貸銀行系統資料至8月後才建置完成，因此計入8月統計。

八大公股銀行中，土地銀行仍是青安承作主力，8月受理1,016戶、89.87億元居冠；以戶數來看，兆豐銀722戶居次，合庫712戶排名第三，台銀696戶、華銀649戶緊追在後。

不過，受理熱、撥貸端卻暫時降溫。8月八大公股銀行撥貸3,985戶、329.16億元，較7月減少1,314戶、逾102億元，反映7月青安2.0末班車集中撥款的高基期效應；其中青安3.0的撥貸175戶、16.29億元。由於8月新受理案件仍須經過銀行審核及後續撥款，青安3.0首波申貸熱度能否進一步轉化為撥貸量，還有待觀察。