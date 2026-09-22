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集保深耕金融就業培訓

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
金管會副主委陳彥良（前排左六）及集保結算所董事長林丙輝（前排右六）共同主持「大專生金融就業公益專班」開訓典禮。集保／提供
金管會副主委陳彥良（前排左六）及集保結算所董事長林丙輝（前排右六）共同主持「大專生金融就業公益專班」開訓典禮。集保／提供

集保結算所主辦「大專生金融就業公益專班」今年邁入第12屆，近日於全國北、中、南、東區計九個專班同步開訓，共有來自30所大專校院445名學生參加。金管會副主委陳彥良特別親臨開訓典禮，勉勵全體學員積極學習，充實金融專業知識與實務能力，與時俱進提升自我價值。

陳彥良表示，金融業以「信任為本，人才為基」，肩負國家與青年未來的使命。「大專生金融就業公益專班」是信任金融的具體實踐，結合金融教育與就業培力，協助學員增進金融專業、提升就業競爭力。他期勉學員善用專班的豐富資源及多元工具，為職涯發展奠定基礎，並將所學回饋社會，創造正向循環。

面對AI時代快速變化，集保結算所董事長林丙輝引用輝達創辦人黃仁勳名言：「跑起來，別用走的！不論是為了獵食，還是被當作獵物。」他期望透過完整的課程規劃、專業證照輔導及系統化學習，厚植學員金融專業與實務能力，改變環境限制，並把握AI轉型契機，齊頭趕上開創亮麗人生。

林丙輝也特別感謝證券交易所、期貨交易所、櫃檯買賣中心、財金資訊公司、聯合徵信中心及臺灣網路認證公司等單位共同贊助，長期攜手投入金融教育與人才培育，共同為青年建立從學習到就業的支持網絡。

集保已透過公益專班培養數千名金融專業人才。115學年度公益專班課程自今年9月至明年3月止，利用周末上課，共170個小時，從「安心就讀」及「就業準備」兩個面向提供學員支持，減輕家庭經濟負擔，並透過多項學習及就業獎勵機制，鼓勵學員完成課程、取得證照，無縫接軌金融職場。

集保結算所 東區 金融業

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