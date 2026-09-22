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富邦證AI應用獲肯定

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
富邦證券憑藉領先業界的AI金融創新應用，於《今周刊》「財富管理銀行暨證券評鑑」中榮獲「最佳AI應用獎」第一名肯定。本獎項由金管會主委彭金隆（左）頒獎，富邦證券副總經理周士偉領獎。富邦證券／提供
富邦證券憑藉領先業界的AI金融創新應用，於《今周刊》「財富管理銀行暨證券評鑑」中榮獲「最佳AI應用獎」第一名肯定。本獎項由金管會主委彭金隆（左）頒獎，富邦證券副總經理周士偉領獎。富邦證券／提供

富邦證券憑藉領先業界的AI金融創新應用，於《今周刊》「財富管理銀行暨證券評鑑」中榮獲「最佳AI應用獎」第一名肯定。富邦證券以「成就客戶」為核心理念，運用AI串聯投資資訊取得、研究分析、決策輔助及交易執行等服務環節，建構完整的智慧投資體驗，因此獲得評審高度肯定。

富邦證券董事長程明乾表示，多數金融機構的AI應用多聚焦於商品行銷或單一功能優化，富邦證券則從客戶需求出發，思考如何運用AI降低資訊落差與投資門檻，讓更多人輕鬆理解市場、參與投資。富邦證券相信，AI的價值不僅在於提升服務效率，更在於成為協助客戶建立投資信心與決策能力的重要夥伴，讓金融服務更普及、更貼近不同族群的需求。

為落實上述理念，富邦證券於2025年底推出智慧投資平台「富邦AI PRO」，結合生成式AI、數據分析與超個人化服務，協助投資人快速掌握市場資訊、深入了解投資標的，並有效提升決策效率。截至今年7月底，「富邦AI PRO」累積下載數已突破50萬次，平台使用率達80%，反映智慧投資服務獲市場高度接受。

除客戶端應用外，富邦證券亦將AI導入營業員及客服服務場景，打造「AI展業助手」及「AI智慧客服」等應用工具。透過AI輔助客戶洞察、資訊整理及知識支援，提升服務效率與專業度，讓營業員與客服人員有更多時間專注於客戶需求與專業服務。富邦證券強調，AI的目的不是取代人，而是放大人的專業價值。

富邦證券此次能夠獲得第一名肯定，早於2020年即領先同業成立數據科學專責部門，推動資料治理制度及數據基礎建設；2023年開始發展超個人化精準服務；2025年推出AI PRO智慧投資平台；2026年成立人工智慧治理委員會，建立涵蓋資料治理、模型管理、風險控管及應用監督的AI治理架構，確保AI發展兼顧創新及安全。

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