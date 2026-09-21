富邦人壽爆砍人案 公司澄清：非保戶、與受傷同仁不相識

台北市中山區建國北路二段上的富邦人壽某通訊處，21日上午驚爆喋血事件，警消接獲報案，指大樓內有男子持利刃，不明原因砍傷業務員，導致身上多處刀傷、意識不清，緊急送醫，究竟行兇動機為何，警方正全力調查釐清。對此，富邦人壽晚間澄清，該嫌疑人並非公司保戶，且與受傷同仁不相識，目前已均交由警方積極調查。

富邦人壽表示，21日上午公司通訊處業務同仁遭外部人士攻擊受傷，第一時間已將受傷同仁送醫救治，並已通報警方調查中，公司將全力配合釐清。另公司高層業務主管亦已前往醫院探視同仁及關心家屬，同時也安撫單位同仁情緒。

富邦人壽晚間澄清，本案嫌疑人並非公司保戶，且與受傷同仁不相識，目前已均交由警方積極調查。受傷同仁目前住院接受妥善治療中，公司亦將盡力提供同仁及其家屬所需的必要協助。