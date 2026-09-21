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為基層警員打造健康後盾 新光人壽捐贈健身器材傳遞企業溫暖關懷

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽捐贈健身器材於台北市中正第一分局。圖右至右為新光人壽資深副總歐陽志祥、台北市警察之友會副理事長陳銘政、新光人壽副董事長洪士琪、台北市政府警察局局長林炎田、台北市警察局中正第一分局分局長陳瑞基。圖／新光人壽提供
新光人壽捐贈健身器材於台北市中正第一分局。圖右至右為新光人壽資深副總歐陽志祥、台北市警察之友會副理事長陳銘政、新光人壽副董事長洪士琪、台北市政府警察局局長林炎田、台北市警察局中正第一分局分局長陳瑞基。圖／新光人壽提供

為關懷警察同仁健康新光人壽響應台北市警察之友會榮譽理事長許育瑞長期關心警察同仁健康於各地警察分局建置健身房之理念，18日由新光人壽副董事長洪士琪代表捐贈健身器材於台北市中正第一分局，以實際行動感謝警察同仁長年維護社會治安與守護人民安全的辛勞。台北市政府警察局局長林炎田、台北市警友會副理事長陳銘政也親自出席捐贈會場表示感謝，並也號召能有更多企業共同參與捐贈健身器材於各地分局。

新光人壽副董事長洪士琪表示，警察長期面臨高壓、日夜輪班及突發狀況等工作環境，身心健康易受影響。新光人壽秉持守護國人健康的理念，關注到員警的健康需求，特別挑選兼具安全性與實用性的健身器材，透過捐贈完善的運動設施，全面升級警局內部自主訓練空間，讓警察同仁能在繁忙勤務之餘養成規律運動習慣，藉此舒緩壓力、提升體能與執勤效能。

台北市政府警察局局長林炎田對此表達誠摯感謝並指出，警察肩負維護社會治安的重要使命，面對高強度的治安維護工作，分局內建完善的健身器材對基層警察帶來了多層面的實質幫助。透過重量與核心等訓練，能直接增強員警面對拉扯、搏鬥或制伏嫌犯時所需的肌力與爆發力，全面保障執勤安全。同時，規律運動有助於釋放高壓累積的焦慮感，並能強化肌肉群，改善因長時間穿戴沉重裝備所導致的腰痠背痛等慢性職業傷害。

台北市警友會副理事長陳銘政則表示，警友會在榮譽理事長許育瑞體恤警察同仁的辛勞與努力下，長期陸續協助中山、內湖、信義及南港等分局建置健身房，期望將這項措施擴及到每個分局，以達到照顧員警的健康，並大幅提升警察整體執勤能力。

新光人壽與警界長期有著密切的合作，並於今年7月與內政部警政署刑事警察局簽署「反詐騙合作意向書（MOU）」，雙方合作將從過去「被動防堵」升級為「主動聯防」，透過資訊共享、科技攔阻與全通路宣導多管齊下，共同打造更完善的公私協力金融防詐安全網。

警察是國家治安的基石，而企業則是社會永續發展的推手。新光人壽此次透過捐贈中正第一分局健身器材，不僅傳遞了對第一線執勤人員的崇高敬意與健康關懷，更彰顯了企業落實ESG永續經營的社會責任。未來，新光人壽將持續發揮正向影響力，與警界並肩同行，共同為維護社會安定、提升全民福祉貢獻堅實力量。

新光人壽 健康 企業 健身房 警察

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