虛擬資產專法上路倒數 資誠管顧提點金融機構如何穩健布局

立法院6月三讀通過「虛擬資產服務法」，金管會正研議各項授權子法，規劃於2027年第一季完成。台灣的虛擬資產監理，從洗錢防制的單一面向，走向許可制，成為具備業務監理、投資人保護與金融穩定並重的完整框架。資誠管顧指出，傳統金融機構在虛擬資產市場的優勢，是長期受監理所累積的信任、成熟的風險管理經驗，以及深厚的客戶關係，這些優勢只有完善的規劃與控管，才能轉化為新業務的競爭力；此外，在子法明朗之前的期間，及早以系統性的方式展開規劃，將是金融機構把握虛擬資產新契機、同時讓客戶信任得以延續的關鍵。

資誠企業管理顧問公司金融產業服務執行董事陳念平、董事李春勳和協理林家平今天共同發表「虛擬資產專法上路倒數：金融機構如何在準備期內完成穩健布局？」的專文，文中指出，虛擬資產是少數同時涉及支付、保管、財富管理與金融商品的新業務領域，是讓金融機構能開拓營收與新客群的機會；另一方面，企業戶與高資產客戶的虛擬資產需求真實存在，若金融機構未能提供服務，這些需求便會流向境外平台或其他業者，進而造成客戶的流失，因此金融機構在布局虛擬資產業務方面，既關乎業務成長，也關乎客戶關係的維繫。

專文提到，虛擬資產業務的發展，最關鍵的可能不是誰能先上線，而是誰能在新型態資產的營運上維持一貫的穩健，讓客戶對於金融機構既有的信任可以延續到新的業務。必須在開辦的速度與風控的穩健之間取得平衡，關鍵在於善用這段準備期，完成整體策略性、系統性的規劃，而非受限時程壓力下倉促定案。

至於金融機構最關切的問題大致可歸納為三類，分別是虛擬資產業務的導入順序、技術選型、流程與控制，三類課題都指向同一個結論：虛擬資產業務需要的是「事前」的策略與藍圖規劃，加上「事中」的流程梳理與控管調整，兩者從一開始就應整體展開。這也是外部顧問能夠與金融機構協作釐清之處，把該確認的問題，並依正確的優先順序逐一確認。

若將「事前的藍圖」與「事中的梳理」轉化為具體可執行的準備工作，有五項互相扣合的作業，宜在準備期內同步展開。展開之前，值得先理解母法與子法的分工：專法確立的是原則與義務，具體門檻與作業細節，多授權金管會以法規命令訂定。目前業界盤點的授權子法，至少包括設置標準、管理辦法、人員管理規則、內部控制制度處理準則、異常交易管理辦法、委外作業辦法與財務報告編製準則，另有穩定幣發行相關規範與研議中的保管指引，整體以2027年第一季完成為目標。

專文指出，金融機構為發展新業務與守住既有客戶關係，及早布局有其必要，而讓布局經得起考驗的，是完整的規劃與穩健的控管。傳統金融機構在虛擬資產市場的真正優勢，是長期受監理所累積的信任、成熟的風險管理經驗，以及深厚的客戶關係；這些優勢，只有在完善的規劃與控管之下，才能轉化為新業務的競爭力。

同時，布局的架構應保留彈性：今日的保管與收付基礎，應能承接明日的RWA、代幣化基金與其他新型態金融商品，而不是為單一業務量身、日後難以擴充的封閉設計。而在子法明朗之前的這段期間，及早以系統性的方式展開規劃—想清楚怎麼走，把每一步走穩，將是金融機構把握虛擬資產新契機、同時讓客戶信任得以延續的關鍵。