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從商業夥伴到永續夥伴 國泰人壽串聯供應商、保戶家庭共守海岸

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰人壽串聯同仁、保戶及供應商淨灘，共清理約1.29公噸海岸廢棄物。圖／國泰人壽提供
國泰人壽串聯同仁、保戶及供應商淨灘，共清理約1.29公噸海岸廢棄物。圖／國泰人壽提供

國泰人壽持續以實際行動響應環境永續，於9月19日「國際淨灘日」在新北市淡水沙崙海岸舉辦「海好有你．淨灘趣」活動，號召員工、保戶及眷屬共同參與，並邀請15家長期合作供應商加入，將永續行動從企業內部延伸至保戶家庭與供應鏈廠商，攜手守護海洋環境，當日清除近1.29公噸垃圾。

國泰人壽長期投入海岸環境守護，連續九年認養苗栗龍鳳、嘉義布袋及屏東東港海岸，累計舉辦84場淨灘活動，號召逾萬人次參與，清理超過20公噸海岸廢棄物。今年進一步擴大參與對象，共有15家合作廠商響應活動，涵蓋資訊科技、廣告、辦公設備、印刷、顧問服務及服飾等領域，部分企業更由董事長及負責人親自帶隊，讓企業合作關係從商業夥伴延伸至永續共好。

戴維德國際負責人胥大維表示，很高興能從平時的業務合作，進一步與國泰人壽共同參與環境行動，透過淨灘為海洋盡一份心力，也讓彼此成為共同實踐永續的夥伴。

聯合國際服務股份有限公司董事長徐震宇說，永續需要企業彼此合作才能擴大影響力，本次也提供救護站及救護車支援，希望在守護海岸的同時，也為活動安全盡一份心力。

盈豐文具負責人張鴻鍾則表示，永續可以從日常生活中的小地方做起，期盼透過這次行動，一步步帶來更大的改變。

除了串聯供應商共同響應，本次活動也結合環境教育，邀請專業講師介紹海洋環境、海廢分類及淨灘安全知識，並透過實際撿拾與分類海廢，帶領參與的保戶家庭從行動中認識海洋廢棄物與日常生活的關聯，讓環境保護觀念進一步融入家庭生活。

從海岸環境守護到海洋生態保育，國泰人壽近年持續深化海洋永續行動，透過「國泰步步攻億走」活動鼓勵大眾以日常步行參與公益，將累積的步數轉化成公益金，支持黑潮海洋文教基金會推動「海洋綠洲」東海岸鯨豚調查，截至目前已完成128筆鯨豚紀錄，累積逾7萬張照片及1,267段影片，並為「海洋哺乳動物重要棲息地（IMMAs）」計劃提供重要科學基礎。同時，國泰人壽也攜手中華鯨豚協會推動為期三年的「龜鄉守護計畫」，支持海龜救傷及棲地遷徙路徑追蹤，並號召80名國泰志工完成初階鯨豚、海龜救傷志工培訓，持續累積海洋保育知識與行動量能。

國泰人壽范千惠副總經理（左二）與同仁合力拉出深埋沙灘的廢棄纜繩，以行動守護海岸。圖／國泰人壽提供
國泰人壽范千惠副總經理（左二）與同仁合力拉出深埋沙灘的廢棄纜繩，以行動守護海岸。圖／國泰人壽提供

國泰人壽 永續 家庭 淨灘

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