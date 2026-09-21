發揮金融影響力 兆豐金控ESG宣導會聚焦氣候風險與AI永續治理

面對全球淨零轉型浪潮與人工智慧（AI）技術快速發展，為持續提升全體員工永續素養，深化永續治理文化，兆豐金控（2886）每年定期辦理集團ESG宣導會，今年由總經理張傳章主持，邀請永續金融及企業治理專家陳耀德、謝君豪擔任講師，分享低碳轉型及AI永續治理趨勢，協助員工掌握國際脈動，深化永續思維與治理能力。

張傳章表示，金融業肩負引導資金流向永續發展領域的重要角色，在推動產業轉型的過程中扮演關鍵角色。面對全球永續發展趨勢與新興科技帶來的變革，更須從人才培育及知識傳承著手，持續提升員工永續思維與專業能力，讓永續理念深植於日常業務決策及營運管理之中。

汎永企管顧問公司資深總監陳耀德以「氣候變遷、碳管理與轉型金融」為主題，剖析全球淨零排放趨勢下金融業所面臨的挑戰，以及金融業如何應用碳權、碳捕捉等工具管理碳排放。他指出，金融機構的氣候風險主要來自交易對象，隨著實體與轉型風險同步升高，金融業的關鍵任務是將氣候風險轉譯為信用評估、風險定價及資本配置的語言，並運用氣候相關財務揭露框架，制定具可信度及可稽核的轉型計畫。

BSI英國標準協會東北亞區董事總經理謝君豪則以「AI x ESG：AI如何改變永續治理與資訊揭露」為主題，探討AI如何改變企業永續治理架構與資訊揭露模式，指出企業在導入AI的過程中，應同步檢視營運模式與治理機制並建立完善的管理框架。謝君豪強調，除資安風險外，企業必須重視AI應用所造成的高耗電量、冷卻用水需求及範疇三排放責任歸屬等環境影響；另一方面，AI工具亦能協助企業提升ESG治理效能，提升資訊揭露品質、即時監測預警、能源效率提升等治理機會。因此，「如何負責任的運用AI」將成為企業推動永續轉型的重要課題。

展望未來，兆豐金控將持續透過多元化宣導與培訓機制，強化全體員工的永續知能，並將ESG理念融入經營管理及金融服務各個面向，攜手產業夥伴及利害關係人共同實現淨零轉型願景，為打造低碳經濟環境貢獻力量。