台新證券、台新期貨攜手刑事警察局打詐 警證合作共築反詐騙防護網

隨著數位金融服務快速發展，投資交易日益便利，面對詐騙手法不斷演變，提升預警與防阻能力更顯重要。台新證券及台新期貨21日與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書(MOU)，由刑事警察局局長邱紹洲與台新證券董事長陳俊宏共同簽署，宣示攜手建立即時且緊密的跨域聯防機制，強化民眾資產安全防禦。

台新證券董事長陳俊宏表示，面對日益猖獗且高度數位化的金融詐騙，單一機構的防護力量已不足以因應快速變化的犯罪手法，唯有結合政府執法專業與金融機構的風險控管能力，建立跨域聯防機制，才能提升整體防詐效能。此次雙方的合作，將針對異常帳戶辨識、即時通報及資金攔阻等關鍵環節，建立更快速的聯繫跟應變機制，期望在第一時間從源頭阻斷詐騙金流，減少民眾的損失。

根據警政署165打詐儀錶板統計，投資詐騙長期為高財損詐騙類型之一，115年8月假投資詐騙造成的財損金額已接近11.2億元。詐騙集團透過假冒投資專家、虛偽投資平台及社群廣告等方式吸引民眾上鉤，再以高報酬、低風險等話術誘導加碼，凸顯提升民眾識詐意識及金融機構堵詐能力的重要性。

台新證券及台新期貨身為金融市場重要參與者，除積極配合政府及主管機關推動各項打詐政策，也持續強化內部反詐騙機制，並透過各項活動及防詐宣導，提升投資人對常見詐騙手法的辨識能力。此次攜手刑事警察局，將進一步結合警政執法與金融專業，從「事前預防、事中攔阻、事後協處」等面向深化合作，強化投資市場防護網。

台新證券進一步強調，防制金融詐騙需要政府、金融機構與社會大眾共同參與，未來將持續以科技與專業提升風險辨識及防詐能力，並深化跨機關合作，攜手打造更安全、值得信賴的投資環境，為民眾資產安全與金融市場穩健發展共同努力。