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公股投信四合一員工安置 合庫投信：讓所有員工知悉保障權益計畫

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫投信示意圖。聯合報系資料照
合庫投信示意圖。聯合報系資料照

合庫投信員工近日向爆料有關職場性平、員工個資疑似外洩，以及公股投信「四合一」後續人員安置等爭議。合庫投信今日聲明高度重視，已依規啟動調查與查核程序，將秉持客觀、公正及毋枉毋縱原則處理，全面深化內部控制，嚴格落實資安與公務紀律。

合庫投信聲明全文如下：

針對近日媒體報導員工爆料反映事項，合庫投信高度重視，已依規啟動調查與查核程序，將秉持客觀、公正及毋枉毋縱原則處理，全面深化內部控制，嚴格落實資安與公務紀律。若有涉及違法違規情事，將依規究責並採取必要改善措施。

對於媒體報導提及之內容，本公司特此說明下列事項：

一、關於報導涉及職場性騷擾部分，本公司除深入調查外，並設有完善的申訴管道並定期宣導，一切依規辦理，致力維護職場性平與同仁安全。

二、關於所述涉及員工個資外洩問題，本公司已進行深入調查，個資資料目前完全依照規範進行管控，本公司對職場紀律及內部控制向來嚴格要求，訂有相關規範遵循。

三、對於公股投信四合一員工安置議題，本公司先前已多次與員工溝通，並讓所有員工知悉相關安置及保障員工權益之計畫。

合庫投信重申，本公司以保障員工權益為優先考量，將持續以高度標準強化公司治理、維護職場紀律並落實內稽內控。

合庫 投信 合一 資安

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