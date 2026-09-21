快訊

亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

富邦人壽通訊處喋血！2人刀傷昏迷送醫 案發現場畫面曝光

對流雲系發展旺盛 3縣市大雨特報恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

喘息學院十周年 合庫人壽邀請照顧者走進古埃及找回喘息時光

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
合庫人壽「喘息學院十周年×永生傳說」活動，帶領家庭照顧者於史博館前熱情合影。圖／合庫人壽提供
合庫人壽「喘息學院十周年×永生傳說」活動，帶領家庭照顧者於史博館前熱情合影。圖／合庫人壽提供

合庫人壽長期關注家庭照顧議題，與家庭照顧者關懷總會共同創立「喘息學院」，今年迎來十周年，也回應長照3.0政策，祭出社會處方箋，攜手國立歷史博物館舉辦「喘息學院×永生傳說」活動，運用社會中溫暖的文化力量讓家庭照顧者暫時放下日常照顧工作，走進古埃及的神祕世界，為自己留下一段難得的喘息時光。

身為家庭照顧者的林小姐表示，「不管人生有多苦，都要學著把心裡的負擔放下！心裡乾淨了，才能面對未來的挑戰」。這也正是喘息學院成立的目的，讓大家喘口氣，才有更多的能量好好的愛自己、愛家人。在活動中，家庭照顧者忙著將自己妝扮成法老、艷后或木乃伊，又專注著精彩的導覽內容，討論著如何完成活動挑戰任務，完全放下照顧家庭的壓力與沉重，更有照顧者形容，這一天「就像參加了一場嘉年華」，久違地感受到輕鬆與快樂。

迎接喘息學院十周年，合庫人壽今年進一步推出「安心守護計劃」，提供每位符合資格者最高80小時居家照顧服務，讓照顧者在有需要時，能有人暫時接手照顧工作，獲得適度休息與生活調整的空間。從「喘息學院」透過多元活動陪伴照顧者放鬆身心，到「安心守護計劃」提供實際照顧支援，希望讓喘息從活動延伸到日常，成為家庭照顧者持續前行的支持力量。

十年來，「喘息學院」持續嘗試不同的喘息方式，從多元課程、生活體驗到文化藝術，讓喘息不只是短暫休息，更是照顧者重新找回生活節奏、累積繼續前行力量的過程。今年8月更是獲得永續行動獎最佳行動方案以及傑出公關獎企業社會責任項目的肯定。未來，合庫人壽將持續陪伴家庭照顧者，在照顧別人的同時，也能為自己保留喘息的空間，讓照顧這條路走得更長久、更有力量。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

合庫 照顧 照顧者 埃及 長照

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

花蓮光復洪災周年「掃帚超人」出動！統一超商號召逾300人清掃街區

「第四屆合庫人壽合庫年獸文創設計獎」徵件破千！國立歷史博物館重磅加入 產官學三「羊」開泰 繼往開來

跨越一甲子的重逢 美村綜合服務園區正式啟用 六十年臺美記憶化作全齡共享的溫暖日常

阿嬤房產、錢都給兒子 病倒卻是女兒照顧30年！她心疼：媽媽太好欺負

相關新聞

投資長遭爆「上班網搜AV女優」 合庫投信發表三點聲明

合庫投信投資長被爆料上班時間上網搜尋AV女優，合庫投信今日下午發出聲明回應，針對近日媒體報導員工爆料反映事項，合庫投信高度重視，已依規啟動調查與查核程序，將秉持客觀、公正及毋枉毋縱原則處理，全面深化內部控制，嚴格落實資安與公務紀律。若有涉及違法違規情事，將依規究責並採取必要改善措施。

富邦人壽大樓驚傳砍人案！業務員意識不清 公司緊急回應了

台北市中山區建國北路二段上的富邦人壽某通訊處，21日上午驚爆喋血事件，警消接獲報案，指大樓內有男子持利刃，不明原因砍傷業務員，導致身上…

限貸令影響…保險房貸半年暴增至790億元 傳保險公司出現排擠撥款現象

上半年保險公司新增房貸 789.7 億元、年增一倍，銀行房貸卻不增反減，壽險成為房貸新出口，但市場已傳出排撥與接案保守，越靠近年底資金越緊。

凱基銀行關心失智症議題 全台51家分行加入失智友善組織

隨著台灣進入超高齡社會，失智人口也不斷增加，根據衛福部公布之最新台灣社區失智症流行病學調查結果，台灣65歲以上長者失智盛行率約7.99％，顯示失智症已成為重要關注的議題。凱基銀行響應9月國際失智症月，全台分行日前均已加入失智友善組織，並有上百位員工取得「失智友善天使」資格。

Fed升息了 本周美股要注意哪些變數？

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊新一輪衝突發展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。

民眾不信通膨快速降溫 近八成估一年後超過2% 高於央行預測

國泰金控今（21）日公布9月國民經濟信心調查，民眾對景氣、股市看法同步回溫，不過在物價方面，市場感受與官方預測卻出現明顯落差。調查顯示，高達79%民眾預期一年後通膨率仍將高於2%，其中最大宗、43.7%認為將落在2%至3%，另有35%甚至認為會超過3%；相較之下，中央銀行最新預估2027年消費者物價指數（CPI）年增率將降至1.83%，核心CPI也為1.89%，民眾對未來物價的預期明顯比央行更高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。