喘息學院十周年 合庫人壽邀請照顧者走進古埃及找回喘息時光

合庫人壽長期關注家庭照顧議題，與家庭照顧者關懷總會共同創立「喘息學院」，今年迎來十周年，也回應長照3.0政策，祭出社會處方箋，攜手國立歷史博物館舉辦「喘息學院×永生傳說」活動，運用社會中溫暖的文化力量讓家庭照顧者暫時放下日常照顧工作，走進古埃及的神祕世界，為自己留下一段難得的喘息時光。

身為家庭照顧者的林小姐表示，「不管人生有多苦，都要學著把心裡的負擔放下！心裡乾淨了，才能面對未來的挑戰」。這也正是喘息學院成立的目的，讓大家喘口氣，才有更多的能量好好的愛自己、愛家人。在活動中，家庭照顧者忙著將自己妝扮成法老、艷后或木乃伊，又專注著精彩的導覽內容，討論著如何完成活動挑戰任務，完全放下照顧家庭的壓力與沉重，更有照顧者形容，這一天「就像參加了一場嘉年華」，久違地感受到輕鬆與快樂。

迎接喘息學院十周年，合庫人壽今年進一步推出「安心守護計劃」，提供每位符合資格者最高80小時居家照顧服務，讓照顧者在有需要時，能有人暫時接手照顧工作，獲得適度休息與生活調整的空間。從「喘息學院」透過多元活動陪伴照顧者放鬆身心，到「安心守護計劃」提供實際照顧支援，希望讓喘息從活動延伸到日常，成為家庭照顧者持續前行的支持力量。

十年來，「喘息學院」持續嘗試不同的喘息方式，從多元課程、生活體驗到文化藝術，讓喘息不只是短暫休息，更是照顧者重新找回生活節奏、累積繼續前行力量的過程。今年8月更是獲得永續行動獎最佳行動方案以及傑出公關獎企業社會責任項目的肯定。未來，合庫人壽將持續陪伴家庭照顧者，在照顧別人的同時，也能為自己保留喘息的空間，讓照顧這條路走得更長久、更有力量。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線