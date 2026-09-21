快訊

亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

富邦人壽通訊處喋血！2人刀傷昏迷送醫 案發現場畫面曝光

對流雲系發展旺盛 3縣市大雨特報恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

新光人壽連續20年贊助日月潭泳渡 推廣全民運動與風險意識

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽連續20年贊助日月潭泳渡，以實際行動推廣全民運動。圖／新光人壽提供
新光人壽連續20年贊助日月潭泳渡，以實際行動推廣全民運動。圖／新光人壽提供

2026年第44屆「南投日月潭國際萬人泳渡活動」於20日盛大舉行，台新新光金控(2887)子公司新光人壽秉持推廣健康促進、鼓勵職場運動風氣與在地回饋的理念，連續20年不間斷支持參與南投縣政府主辦的日月潭國際萬人泳渡公益活動，新光人壽總經理黃敏義受邀出席開幕儀式，並響應縣府生態復育行動，一起施放總統魚苗，保護原生魚種，維護日月潭生態平衡；同時，新光人壽員工亦組隊參加，以實際行動推廣全民運動，泳出健康與活力。

國際萬人泳渡是日月潭被台灣人喻為人生必做的三件事之一，賽事至1983年開辦以來，每年都吸引來自全球各地的游泳愛好者參加，2002年該賽事亦被正式列入世界游泳名人堂。在超高齡社會下，新光人壽長期致力推廣健康促進，因此，每年日月潭泳渡活動全台各地超過百名員工組隊參賽，眾人齊心合力完賽，藉由本活動奠定自我挑戰的信心、培養團隊榮譽精神。

此外，新光人壽秉持「在地的新光，道地的服務」經營理念，當天位於南投的業務單位南投區部「埔欣通訊處」也號召同仁擔任企業志工，於現場設立互動服務攤位，提供飲品為參賽者補充體力；也規劃「保險小學堂」，以簡單有趣的問答方式，讓民眾了解風險的重要性，並提醒大眾要為「在沒事的今天，守護未知的明天」做好風險準備。

台灣已是超高齡社會，新光人壽認為，高齡生活不僅要活得老，更要活得好，因此，積極推廣全齡健康，透過從推動內部職場健康管理到對外舉辦路跑、小小足球營、街舞等活動，喚起大眾的健康意識。同時，整合集團資源，經營健康生態圈，透過外溢保單與數位工具引導保戶自主健康管理，並攜手台新銀行Richart Life推出「Go健康GoFit」計畫，結合Richart Life App超過350萬數位客戶基礎與點數生態圈優勢，打造「健康＋點數」雙軸生態圈，以全方位健康顧問角色陪伴客戶迎向長久好生活。

日月潭 新光人壽 運動 萬人泳渡

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣人壽董字輩 帶頭「泳」闖日月潭

影／馬英九今缺席日月潭泳渡 「他」成焦點喊話1族群

新聞幕後／少了馬英九的日月潭泳渡 原本「他」將頂替上陣

籲路跑納入健康幣 長庚永慶盃邀1.6萬人齊跑

相關新聞

投資長遭爆「上班網搜AV女優」 合庫投信發表三點聲明

合庫投信投資長被爆料上班時間上網搜尋AV女優，合庫投信今日下午發出聲明回應，針對近日媒體報導員工爆料反映事項，合庫投信高度重視，已依規啟動調查與查核程序，將秉持客觀、公正及毋枉毋縱原則處理，全面深化內部控制，嚴格落實資安與公務紀律。若有涉及違法違規情事，將依規究責並採取必要改善措施。

富邦人壽大樓驚傳砍人案！業務員意識不清 公司緊急回應了

台北市中山區建國北路二段上的富邦人壽某通訊處，21日上午驚爆喋血事件，警消接獲報案，指大樓內有男子持利刃，不明原因砍傷業務員，導致身上…

限貸令影響…保險房貸半年暴增至790億元 傳保險公司出現排擠撥款現象

上半年保險公司新增房貸 789.7 億元、年增一倍，銀行房貸卻不增反減，壽險成為房貸新出口，但市場已傳出排撥與接案保守，越靠近年底資金越緊。

凱基銀行關心失智症議題 全台51家分行加入失智友善組織

隨著台灣進入超高齡社會，失智人口也不斷增加，根據衛福部公布之最新台灣社區失智症流行病學調查結果，台灣65歲以上長者失智盛行率約7.99％，顯示失智症已成為重要關注的議題。凱基銀行響應9月國際失智症月，全台分行日前均已加入失智友善組織，並有上百位員工取得「失智友善天使」資格。

Fed升息了 本周美股要注意哪些變數？

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊新一輪衝突發展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。

民眾不信通膨快速降溫 近八成估一年後超過2% 高於央行預測

國泰金控今（21）日公布9月國民經濟信心調查，民眾對景氣、股市看法同步回溫，不過在物價方面，市場感受與官方預測卻出現明顯落差。調查顯示，高達79%民眾預期一年後通膨率仍將高於2%，其中最大宗、43.7%認為將落在2%至3%，另有35%甚至認為會超過3%；相較之下，中央銀行最新預估2027年消費者物價指數（CPI）年增率將降至1.83%，核心CPI也為1.89%，民眾對未來物價的預期明顯比央行更高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。