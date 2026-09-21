新光人壽連續20年贊助日月潭泳渡 推廣全民運動與風險意識

2026年第44屆「南投日月潭國際萬人泳渡活動」於20日盛大舉行，台新新光金控(2887)子公司新光人壽秉持推廣健康促進、鼓勵職場運動風氣與在地回饋的理念，連續20年不間斷支持參與南投縣政府主辦的日月潭國際萬人泳渡公益活動，新光人壽總經理黃敏義受邀出席開幕儀式，並響應縣府生態復育行動，一起施放總統魚苗，保護原生魚種，維護日月潭生態平衡；同時，新光人壽員工亦組隊參加，以實際行動推廣全民運動，泳出健康與活力。

國際萬人泳渡是日月潭被台灣人喻為人生必做的三件事之一，賽事至1983年開辦以來，每年都吸引來自全球各地的游泳愛好者參加，2002年該賽事亦被正式列入世界游泳名人堂。在超高齡社會下，新光人壽長期致力推廣健康促進，因此，每年日月潭泳渡活動全台各地超過百名員工組隊參賽，眾人齊心合力完賽，藉由本活動奠定自我挑戰的信心、培養團隊榮譽精神。

此外，新光人壽秉持「在地的新光，道地的服務」經營理念，當天位於南投的業務單位南投區部「埔欣通訊處」也號召同仁擔任企業志工，於現場設立互動服務攤位，提供飲品為參賽者補充體力；也規劃「保險小學堂」，以簡單有趣的問答方式，讓民眾了解風險的重要性，並提醒大眾要為「在沒事的今天，守護未知的明天」做好風險準備。

台灣已是超高齡社會，新光人壽認為，高齡生活不僅要活得老，更要活得好，因此，積極推廣全齡健康，透過從推動內部職場健康管理到對外舉辦路跑、小小足球營、街舞等活動，喚起大眾的健康意識。同時，整合集團資源，經營健康生態圈，透過外溢保單與數位工具引導保戶自主健康管理，並攜手台新銀行Richart Life推出「Go健康GoFit」計畫，結合Richart Life App超過350萬數位客戶基礎與點數生態圈優勢，打造「健康＋點數」雙軸生態圈，以全方位健康顧問角色陪伴客戶迎向長久好生活。