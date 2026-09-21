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保誠人壽持續推動數位服務升級 LiPay GO理賠智能助理上線

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

保誠人壽21日宣布「LiPay GO理賠智能助理」正式上線，透過對話式智能引導與數位化理賠流程，協助保戶依事故類型、就醫情形及保單資訊快速掌握應備文件與申請步驟，並連結至網路理賠服務完成申請，讓客戶在需要保險協助的關鍵時刻，享有更有效率且更貼心的理賠體驗。此項服務亦展現保誠人壽「以客為本」的核心精神，運用科技實踐提升客戶旅程、升級服務效率的承諾。

保誠人壽表示，理賠是保險保障落實的重要關卡，也是客戶最需要即時協助與清楚指引的服務環節。隨著客戶對數位服務期待提升，保誠人壽持續精進理賠申請體驗，在既有多元理賠管道的基礎上，推出「LiPay GO理賠智能助理」，希望降低客戶在文件準備、資格判斷與流程操作上的不確定感，讓理賠申請更簡單、清楚、迅速。

全新上線的「LiPay GO理賠智能助理」採用對話式操作體驗，客戶只需依照智能助理引導回答幾個簡單問題，智能助理即可依客戶輸入內容提供適用的理賠申請類型指引，並提供文件準備、申請流程與注意事項等客製化引導，減少因文件缺漏或資料填寫不完整而影響申請進度的可能。

客戶可透過保誠人壽LINE官方帳號進入「LiPay GO理賠智能助理」，完成保戶e點通登入與身分驗證後，即可依引導輸入就醫或診斷相關資訊，智能助理將依內容提供相應的理賠申請指引，並協助客戶選擇「理賠聯盟鏈」或「理賠醫起通」等就醫資訊提供方式，讓理賠申請流程更清楚且更具便利性。

LiPay GO理賠智能助理協助客戶掌握理賠申請流程與應備文件；實際理賠結果仍依保單條款、事故情形及完整申請文件審核為準，並請客戶依系統提示完成必要之身分驗證、個資告知及同意程序。

以常見的住院醫療理賠為例，過去客戶可能需要自行查詢申請流程、確認應備文件並選擇送件管道；現在透過「LiPay GO理賠智能助理」，客戶可在同一流程中獲得申請指引與後續服務入口，大幅縮短資訊蒐集與流程摸索時間，也讓理賠申請更符合數位時代的使用習慣。

保誠人壽目前已提供臨櫃、郵寄、網路理賠與超商ibon「保誠理賠門」等多元申請管道，讓客戶可依自身需求選擇最適合的送件方式。未來，保誠人壽將持續深化數位服務與理賠流程優化，透過科技與專業結合，打造更完善的理賠服務生態圈，落實以客為本精神，陪伴客戶在人生重要時刻獲得即時且有溫度的保障服務。

保誠人壽長期以H.E.A.R.四大面向作為保障規劃核心，涵蓋健康與保障Health and Protection、子女教育Education、資產規劃與傳承Asset Planning and Transferring，以及樂活退休Retirement Planning，陪伴客戶因應不同人生階段的需求。本次推出「LiPay GO理賠智能助理」，正是保誠人壽持續深化健康與保障服務、優化客戶體驗的重要實踐，透過更直覺、更便利的數位服務，協助客戶在需要保障支持的時刻獲得清楚指引與即時協助，持續朝成為客戶值得信賴的人生夥伴邁進。

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