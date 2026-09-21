投資長遭爆「上班網搜AV女優」 合庫投信發表三點聲明

合庫投信投資長被爆料上班時間上網搜尋AV女優，合庫投信今日下午發出聲明回應，針對近日媒體報導員工爆料反映事項，合庫投信高度重視，已依規啟動調查與查核程序，將秉持客觀、公正及毋枉毋縱原則處理，全面深化內部控制，嚴格落實資安與公務紀律。若有涉及違法違規情事，將依規究責並採取必要改善措施。

合庫投信也強調，將以保障員工權益為優先考量，將持續以高度標準強化公司治理、維護職場紀律並落實內稽內控。

合庫投信所提出的三大聲明包括：