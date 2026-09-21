快訊

亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

富邦人壽通訊處喋血！2人刀傷昏迷送醫 案發現場畫面曝光

對流雲系發展旺盛 3縣市大雨特報恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

投資長遭爆「上班網搜AV女優」 合庫投信發表三點聲明

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
投資長上班網搜AV女優，合庫投信發表三點聲明。聯合報系資料照
投資長上班網搜AV女優，合庫投信發表三點聲明。聯合報系資料照

合庫投信投資長被爆料上班時間上網搜尋AV女優，合庫投信今日下午發出聲明回應，針對近日媒體報導員工爆料反映事項，合庫投信高度重視，已依規啟動調查與查核程序，將秉持客觀、公正及毋枉毋縱原則處理，全面深化內部控制，嚴格落實資安與公務紀律。若有涉及違法違規情事，將依規究責並採取必要改善措施。

合庫投信也強調，將以保障員工權益為優先考量，將持續以高度標準強化公司治理、維護職場紀律並落實內稽內控。

合庫投信所提出的三大聲明包括：

1. 關於報導涉及職場性騷擾部分，除深入調查外，並設有完善的申訴管道並定期宣導，一切依規辦理，致力維護職場性平與同仁安全。

2. 關於所述涉及員工個資外洩問題，投信已進行深入調查，個資資料目前完全依照規範進行管控，對職場紀律及內部控制向來嚴格要求，訂有相關規範遵循。

3. 對於公股投信四合一員工安置議題，本公司先前已多次與員工溝通，並讓所有員工知悉相關安置及保障員工權益的計畫。

合庫 投信 女優

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

公股投信四合一進入整併期！合庫投信爆高層角力 投資長遭指上班搜AV女優

中華電信老處長涉偷拍 喊女下屬「金釵」丟飯碗…再吃刑事官司

議員揭公所女職員1天遭性騷10多次 中市府：涉案區長降調

【一劍浣春秋】倉木華風暴！要怎麼防止女優和牛郎勾勾纏？

相關新聞

投資長遭爆「上班網搜AV女優」 合庫投信發表三點聲明

合庫投信投資長被爆料上班時間上網搜尋AV女優，合庫投信今日下午發出聲明回應，針對近日媒體報導員工爆料反映事項，合庫投信高度重視，已依規啟動調查與查核程序，將秉持客觀、公正及毋枉毋縱原則處理，全面深化內部控制，嚴格落實資安與公務紀律。若有涉及違法違規情事，將依規究責並採取必要改善措施。

富邦人壽大樓驚傳砍人案！業務員意識不清 公司緊急回應了

台北市中山區建國北路二段上的富邦人壽某通訊處，21日上午驚爆喋血事件，警消接獲報案，指大樓內有男子持利刃，不明原因砍傷業務員，導致身上…

限貸令影響…保險房貸半年暴增至790億元 傳保險公司出現排擠撥款現象

上半年保險公司新增房貸 789.7 億元、年增一倍，銀行房貸卻不增反減，壽險成為房貸新出口，但市場已傳出排撥與接案保守，越靠近年底資金越緊。

凱基銀行關心失智症議題 全台51家分行加入失智友善組織

隨著台灣進入超高齡社會，失智人口也不斷增加，根據衛福部公布之最新台灣社區失智症流行病學調查結果，台灣65歲以上長者失智盛行率約7.99％，顯示失智症已成為重要關注的議題。凱基銀行響應9月國際失智症月，全台分行日前均已加入失智友善組織，並有上百位員工取得「失智友善天使」資格。

Fed升息了 本周美股要注意哪些變數？

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊新一輪衝突發展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。

民眾不信通膨快速降溫 近八成估一年後超過2% 高於央行預測

國泰金控今（21）日公布9月國民經濟信心調查，民眾對景氣、股市看法同步回溫，不過在物價方面，市場感受與官方預測卻出現明顯落差。調查顯示，高達79%民眾預期一年後通膨率仍將高於2%，其中最大宗、43.7%認為將落在2%至3%，另有35%甚至認為會超過3%；相較之下，中央銀行最新預估2027年消費者物價指數（CPI）年增率將降至1.83%，核心CPI也為1.89%，民眾對未來物價的預期明顯比央行更高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。