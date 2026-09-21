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投資長遭爆「上班網搜AV女優」 合庫投信發表三點聲明
合庫投信投資長被爆料上班時間上網搜尋AV女優，合庫投信今日下午發出聲明回應，針對近日媒體報導員工爆料反映事項，合庫投信高度重視，已依規啟動調查與查核程序，將秉持客觀、公正及毋枉毋縱原則處理，全面深化內部控制，嚴格落實資安與公務紀律。若有涉及違法違規情事，將依規究責並採取必要改善措施。
合庫投信也強調，將以保障員工權益為優先考量，將持續以高度標準強化公司治理、維護職場紀律並落實內稽內控。
合庫投信所提出的三大聲明包括：
1. 關於報導涉及職場性騷擾部分，除深入調查外，並設有完善的申訴管道並定期宣導，一切依規辦理，致力維護職場性平與同仁安全。
2. 關於所述涉及員工個資外洩問題，投信已進行深入調查，個資資料目前完全依照規範進行管控，對職場紀律及內部控制向來嚴格要求，訂有相關規範遵循。
3. 對於公股投信四合一員工安置議題，本公司先前已多次與員工溝通，並讓所有員工知悉相關安置及保障員工權益的計畫。
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