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限貸令影響…保險房貸半年暴增至790億元 傳保險公司出現排擠撥款現象
上半年保險公司新增房貸 789.7 億元、年增一倍，銀行房貸卻不增反減，壽險成為房貸新出口，但市場已傳出排撥與接案保守，越靠近年底資金越緊。
根據聯徵中心資料顯示，上半年保險公司新增房貸戶6,402人，房貸金額達789.7億元，較去年同期成長一倍，同時間銀行房貸金額新增8,731億元，反而略低於去年同期，顯見部分購屋人明顯轉往向保險公司申請房貸，因而出現房貸放款金額大增現象，同時市場也傳出保險公司開始出現排撥或接案保守現象。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然央行第二套房貸成數放寬，但好不好借仍是一回事，從第七波管制與銀行自主管理態度轉趨保守後，壽險公司與農漁會成為房貸借款的管道。
曾敬德分析，在房市略為復甦與交屋量仍居高不下狀態下，市場對於房貸需求穩定，保險公司也會謹慎評估與合理調整利率，現在民眾要取得便宜的資金早已不若以往容易，尤其越靠近年底資金更不容易寬鬆。
曾敬德表示，壽險公司因為台股先前表現亮眼，可能出現保戶解約取得現金後轉進房市，跟銀行一樣也會面臨資金流出問題，難免需要控管一下流速，有房貸資金需求的民眾，可以和仲介或代書打聽哪些銀行近期放款比較積極。
另外曾敬德指出，其他非傳統銀行的管道，如保險公司、純網銀、農漁會等都可以詢問看看，爭取比較有利的貸款條件。
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