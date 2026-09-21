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凱基銀行關心失智症議題 全台51家分行加入失智友善組織

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基銀行全台51家分行加入失智友善組織，即日起至9月24日於官方臉書及IG舉辦互動抽獎活動。凱基銀行／提供
凱基銀行全台51家分行加入失智友善組織，即日起至9月24日於官方臉書及IG舉辦互動抽獎活動。凱基銀行／提供

隨著台灣進入超高齡社會，失智人口也不斷增加，根據衛福部公布之最新台灣社區失智症流行病學調查結果，台灣65歲以上長者失智盛行率約7.99％，顯示失智症已成為重要關注的議題。凱基銀行響應9月國際失智症月，全台分行日前均已加入失智友善組織，並有上百位員工取得「失智友善天使」資格。

此外，為了推廣失智友善，凱基銀行即日起至9月24日在官方Facebook及Instagram舉辦互動抽獎活動，民眾完成指定任務就有機會獲得超商電子禮券100元和乖乖大禮包。

凱基銀行積極推動失智及高齡友善，透過人員培訓、友善服務、外部評核及跨域合作，深化高齡及失智客戶的金融服務體驗。凱基銀行在尊重金融自主的同時兼顧交易安全與消費權益，將對失智症的認識與友善應對能力融入第一線客戶互動，並持續將失智關懷與高齡金融安全帶入社區，近期由嘉義分行攜手茉莉手作坊、嘉義基督教醫院失智共照中心及嘉義市政府警察局刑警大隊推動高齡友善地方共好行動，透過串聯地方政府、醫療、警政及社區資源，將分行服務延伸至在地守護，協助民眾提升失智識能與金融風險辨識能力，提供客戶信賴、有溫度的金融服務。

凱基銀行表示，公平待客不僅是提供一致的服務流程，更重要的是理解不同客戶的需求差異，讓每位客戶都能在適合自己的方式下取得金融服務，因此凱基銀行從實體分行到數位平台全面優化服務體驗，積極推動高齡友善、無障礙金融及數位平權，持續回應客戶的實際需求。

凱基銀行並連續4年主動委託外部專業機構辦理公平待客服務神秘客稽查，以高齡、身心障礙者等不同客群真實體驗持續檢視亦展現亮眼成果，其中降低數位落差的表現更一致受到體驗員的好評，同時也依據查訪員回饋持續優化服務流程，讓公平待客成為客戶可以實際感受的服務體驗。

值得一提的是，為響應國際失智症月，凱基銀行即日起至24日在官方Facebook及Instagram推出失智友善宣導抽獎活動，推廣「STEEP失智友善溝通法」，教導民眾從微笑（Smile）、謝謝（Thanks）、眼神接觸（Eye Contact）、擁抱當下（Embracing the Moment）及耐心（Patience）做起，民眾完成指定任務就有機會獲得好禮，共同營造失智友善的生活環境。

此外，凱基銀行也邀請凱基誠品聯名卡卡友及民眾，於9月30日前至全台11家誠品書店實體門市及誠品線上同步設置的失智主題書區，透過書展精選之失智症與腦科學、記憶與老化、行為理解與溝通、照顧技巧、照顧者情緒支持，以及生命書寫等多元主題書籍，更早認識失智症、理解失智者與照顧家庭，並在需要時及早連結適切的醫療與長照支持。

凱基銀行未來將持續推動安全、便利及有溫度的高齡及失智友善服務，並透過實體分行、客服中心及數位通路持續優化服務體驗，讓各年齡層及不同需求的客戶，都能更便利地取得金融服務，使公平待客成為可以被實際感受的服務文化。

凱基銀行 失智症

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