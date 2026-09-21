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富邦人壽大樓驚傳砍人案！業務員意識不清 公司緊急回應了

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦人壽。圖／富邦人壽提供
富邦人壽。圖／富邦人壽提供

台北市中山區建國北路二段上的富邦人壽某通訊處，21日上午驚爆喋血事件，警消接獲報案，指大樓內有男子持利刃，不明原因砍傷業務員，導致身上多處刀傷、意識不清，目前緊急送往台大醫院、馬偕醫院進行搶救，詳細事發經過，仍待進一步釐清。對此，富邦人壽表示，公司將全力配合釐清。

對此，富邦人壽表示，21日上午公司通訊處業務同仁遭外部人士攻擊受傷，第一時間已將受傷同仁送醫救治，並已通報警方調查中，公司將全力配合釐清。另公司高層業務主管亦已前往醫院探視同仁及關心家屬，同時也安撫單位同仁情緒。

富邦人壽

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