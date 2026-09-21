Fed升息了 本周美股要注意哪些變數？

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊新一輪衝突發展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。

二是聯準會（Fed）：留意各各官員針對經濟對經濟、通貨膨脹、利率、資產負債表的看法。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括9月密西根大學消費者信心指數終值、S&P全球採購經理人指數（PMI）初值；8月耐久財訂單、新屋銷售等。

四是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

五是企業財報：本周要公布財報的企業包括好市多、通用磨坊、達頓餐廳、汽車地帶等。

Fed上周如預期升息1碼（即0.25個百分點），富蘭克林股票團隊指出，美國經濟仍非常強勁且具有韌性，經濟衰退的風險相當低，AI將在許多方面惠及不同產業，通膨是關鍵因素。伊朗和波斯灣地區的局勢幾乎每天都在變化，但不至於出現「長期持續的黏性通膨」，相信通膨將繼續趨穩。

富蘭克林股票團隊強調，美國企業獲利正加速成長，是支撐美股的主因。成長並非僅集中於科技、能源，而是遍及各類股，通訊服務、消費耐久財、金融、公用事業、房地產、民生消費等受地緣政治影響較小的產業也保持健康的成長。AI、工業復興、醫療保健創新、金融數位化是目前關注的重要主題。