民眾不信通膨快速降溫 近八成估一年後超過2% 高於央行預測

國泰金控今（21）日公布9月國民經濟信心調查，民眾對景氣、股市看法同步回溫，不過在物價方面，市場感受與官方預測卻出現明顯落差。調查顯示，高達79%民眾預期一年後通膨率仍將高於2%，其中最大宗、43.7%認為將落在2%至3%，另有35%甚至認為會超過3%；相較之下，中央銀行最新預估2027年消費者物價指數（CPI）年增率將降至1.83%，核心CPI也為1.89%，民眾對未來物價的預期明顯比央行更高。

央行上周四召開第三季理監事會，雖然今年CPI預估仍達2.03%，但認為明年可望回落至2%以下，央行總裁楊金龍也表示，目前主要預測機構多認為2027年通膨將降至2%以下，後續仍有時間觀察。這也使民眾對物價的「體感」，與央行對未來通膨走勢的判斷形成落差。

從民眾判斷物價的依據來看，35%受訪者最在意外食、蔬果及民生用品等日常消費價格，另有29%認為原油、鋼鐵等進口原物料價格是主要因素，顯示一般民眾對通膨的感受，仍高度受到每天實際支出的價格變化影響。

不過，民眾對台灣經濟基本面的看法仍偏樂觀。國泰金調查顯示，民眾對今年經濟成長率的平均預期為10.89%，52%受訪者認為全年GDP成長率會高於11%，與主計總處先前預估的11.05%相當接近；景氣現況樂觀指數升至14.8，景氣展望樂觀指數也回升至16.5。

股市信心同樣回升。受AI需求及大型雲端服務供應商持續擴大資本支出支撐，9月股市樂觀指數升至49.1，風險偏好指數升至32.9；另有62.6%民眾預期未來半年台股仍會上漲，顯示即使對通膨仍有疑慮，投資人對景氣與台股後市態度仍相對積極。