南山人壽重磅保單五、六年級生投保逾四成 風險意識最高

百歲人生的保障，必須即時補強。南山人壽今年3月底推出重磅保單「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」（以下簡稱「實健溢百」），即躍升為明星商品，分析投保客戶中逾7成已擁有南山人壽的醫療相關保單，如已投保住院日額保障平均約2,800元、長照險年給付保額平均36萬元、癌症保單一次給付保險金平均53萬元，是保險意識相對較高的族群，且投保「實健溢百」的保戶中五、六年級生占逾41％，占率最高，也代表46到65歲的族群，對完整百歲人生的醫療保障，最具急迫感。

依據內政部公布的全國簡易生命表，2023年與2024年國人平均壽命分別是80.23歲與80.77歲，2025年已延長到81.27歲，等於二年增加1.04歲。再看衛福部公布的國人平均健康壽命，2024年為72.86歲，比2023年的72.45歲增加0.41歲，也就是說，國人不健康餘命在2024年為7.91年，比2023年的不健康餘命7.78年，略增0.13歲，但平均壽命在2023年至2024年間，卻增加了0.54歲，代表健康壽命增速還趕不上整體壽命延長的速度。

為強化百歲人生的醫療防護網，補強75歲後的醫療保障，南山人壽推出「實健溢百」，立即成為醫療險明星商品，但投保偏好，則是男女大不同。女性平均壽命在2025年已延長到84.75歲，比男性平均77.93歲，多出近7年的時光，超高齡醫療風險則會高於男性。

「實健溢百」是以「雙帳戶」形式提供保戶到100歲保單年度末的醫療保障，74歲前與74歲（含）以後，是兩個獨立額度的醫療帳戶，分別給付最高可達750萬元（以計劃30為例），74歲（含）以後提供「實支實付」保障，可與「日額給付」兩者擇一給付，可進一步完整百歲人生的醫療規劃。

南山人壽分析「實健溢百」的保戶，男性約占40%，女性則占60%，女性偏好趕快繳完保費，因此在繳費年期10年、20年與30年中，最多女性選擇繳費10年期，占「實健溢百」女性保戶的37%以上，其次是20年期占36%；男性則偏好「用時間換取空間」，選長年期繳費來分攤保費負擔，因此男性保戶中35.4%選20年繳費，35.1%選30年繳費。

在保障單位數來看，「實健溢百」有計劃10（74歲前與74歲（含）以後各最高總給付限額250萬元）、計劃20（最高總給付限額各500萬元）、與計劃30（最高總給付限額各750萬元），女性選計劃10與20者各占女性保戶的42%上下，選計劃30者則占16%；男性選計劃10與20者分別占41%與39%左右，選計劃30的比率則超過20%，在規劃高醫療保額上，男性意願比女性略高。

女性投保「實健溢百」主要是46到65歲，占所有女性保戶近28%，其餘年齡層相對分散；男性則主要在26歲到55歲投保，占率逾22%，南山人壽分析，主要是男性醫療風險高於女性，若同年齡的醫療險保費會略高於女性，因此男性會利用年輕，保費相對便宜時增加醫療保障，女性則擔心壽命比男性長，在中高齡時會希望補強高齡醫療保障。

南山人壽統計，46到55歲、及56歲到65歲是「實健溢百」投保比率最高的二個年齡層，剛好就是所謂的六年級生（民國60到69年出生）與五年級生（民國50到59年出生），在中壯年到屆退年齡，會更積極強化人生醫療保障。同時，投保「實健溢百」的保戶中，逾7成都是已投保南山人壽相關醫療保單，且平均保額在中位數以上，也代表這些保戶風險意識相對較高，較願意強化醫療保障。