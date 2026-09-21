旅平險新制上路 壽險業提高醫療保障額度給3提醒

隨著中秋節、國慶日及年底旅遊旺季將至，民眾也積極規劃出國旅遊，金管會今年放寬網路投保旅平險附加醫療保障保額上限新制，壽險業者多已調整保障額度，並提醒可檢視「意外傷害醫療、海外突發疾病、目的地醫療費用」的3大保障是否充足。

根據交通部觀光署統計，台灣人2025年出國總人次將近1900萬，超越疫情前的2019年水準，創下歷史新高。金管會今年修正保險業辦理電子商務應注意事項，放寬網路投保旅平險附加傷害醫療及海外突發疾病醫療保險的保障額度規定，並取消因旅遊目的地不同而有不同投保限制。

富邦人壽調整旅平險附加醫療保障額度，其中，18歲以上要保人與被保險人為同一人時，國外傷害醫療保障保額上限提高至250萬元，海外突發疾病醫療保障保額上限提高至405萬元；未滿7足歲被保險人，國外傷害醫療保障保額上限提高至60萬元，海外突發疾病醫療保障保額上限提高至116萬元，讓不同年齡層旅客皆能依照自身需求規劃適切的海外醫療保障。

富邦人壽提醒，旅平險的功能不僅提供意外保障，還有旅途中可能產生的醫療風險，無論是長途飛行導致身體不適、因氣候環境差異影響健康狀況，或突發疾病需要就醫，都可能產生額外醫療支出。民眾規劃旅遊保障時，可依地區、天數及個人健康狀況，檢視傷害醫療及海外突發疾病等保障內容，建立更完整的保障。

凱基人壽說明，旅平險除了主約提供意外身故及失能保障外，旅途中若碰上跌倒、車禍，甚至突然生病需要就醫等狀況，醫療附約也相當重要，出發前可檢視「意外傷害醫療、海外突發疾病、目的地醫療費用」的3大保障是否準備充足。

考量不同國家的醫療費用差異，「凱基人壽E鑫守護海外突發疾病醫療健康保險附約」海外突發疾病保障針對特定地區提供限額調整，美國、加拿大及日本提供300%，歐洲、紐西蘭、澳洲及南韓則提供200%的「海外特定地區限額調整係數」，協助分擔高醫療費用地區的支出。

若連假前往歐洲，凱基人壽也提醒，民眾可先確認申根國家相關保險規定，完成網路投保後可即時線上申請英文投保證明，出發前就把保障與所需文件一起準備好。

台灣人壽統計旅平險保戶態樣，2026年1至7月網路投保旅平險件數，以國外旅遊占87%為主，其中日本居國人最愛出遊國家之冠；網路投保年齡則以49至59歲最多，占26.22%，其次為40至49歲，占20.67%。

台灣人壽也升級兩大網投旅平險保障，包括醫療保障加倍及法定傳染病納入保障，其中傷害醫療保險金及海外突發疾病醫療保險金保障額度，由原主約保額10%提高至20%，以主約保額新台幣1000萬元為例，保障額度最高可達200萬元，法定傳染病也納入海外突發疾病醫療保障範圍。