快訊

二度傷害！議員揭台中公所女職員1天遭猥褻10多次 因程序瑕疵重啟調查

半導體跨入材料新戰場 「造光路、挖水路」並進

時尚圈第一貴公子人生謝幕！傳奇超模辛蒂克勞馥27歲帥兒離世

聽新聞
0:00 / 0:00

旅平險新制上路 壽險業提高醫療保障額度給3提醒

中央社／ 台北21日電

隨著中秋節、國慶日及年底旅遊旺季將至，民眾也積極規劃出國旅遊，金管會今年放寬網路投保旅平險附加醫療保障保額上限新制，壽險業者多已調整保障額度，並提醒可檢視「意外傷害醫療、海外突發疾病、目的地醫療費用」的3大保障是否充足。

根據交通部觀光署統計，台灣人2025年出國總人次將近1900萬，超越疫情前的2019年水準，創下歷史新高。金管會今年修正保險業辦理電子商務應注意事項，放寬網路投保旅平險附加傷害醫療及海外突發疾病醫療保險的保障額度規定，並取消因旅遊目的地不同而有不同投保限制。

富邦人壽調整旅平險附加醫療保障額度，其中，18歲以上要保人與被保險人為同一人時，國外傷害醫療保障保額上限提高至250萬元，海外突發疾病醫療保障保額上限提高至405萬元；未滿7足歲被保險人，國外傷害醫療保障保額上限提高至60萬元，海外突發疾病醫療保障保額上限提高至116萬元，讓不同年齡層旅客皆能依照自身需求規劃適切的海外醫療保障。

富邦人壽提醒，旅平險的功能不僅提供意外保障，還有旅途中可能產生的醫療風險，無論是長途飛行導致身體不適、因氣候環境差異影響健康狀況，或突發疾病需要就醫，都可能產生額外醫療支出。民眾規劃旅遊保障時，可依地區、天數及個人健康狀況，檢視傷害醫療及海外突發疾病等保障內容，建立更完整的保障。

凱基人壽說明，旅平險除了主約提供意外身故及失能保障外，旅途中若碰上跌倒、車禍，甚至突然生病需要就醫等狀況，醫療附約也相當重要，出發前可檢視「意外傷害醫療、海外突發疾病、目的地醫療費用」的3大保障是否準備充足。

考量不同國家的醫療費用差異，「凱基人壽E鑫守護海外突發疾病醫療健康保險附約」海外突發疾病保障針對特定地區提供限額調整，美國、加拿大及日本提供300%，歐洲、紐西蘭、澳洲及南韓則提供200%的「海外特定地區限額調整係數」，協助分擔高醫療費用地區的支出。

若連假前往歐洲，凱基人壽也提醒，民眾可先確認申根國家相關保險規定，完成網路投保後可即時線上申請英文投保證明，出發前就把保障與所需文件一起準備好。

台灣人壽統計旅平險保戶態樣，2026年1至7月網路投保旅平險件數，以國外旅遊占87%為主，其中日本居國人最愛出遊國家之冠；網路投保年齡則以49至59歲最多，占26.22%，其次為40至49歲，占20.67%。

台灣人壽也升級兩大網投旅平險保障，包括醫療保障加倍及法定傳染病納入保障，其中傷害醫療保險金及海外突發疾病醫療保險金保障額度，由原主約保額10%提高至20%，以主約保額新台幣1000萬元為例，保障額度最高可達200萬元，法定傳染病也納入海外突發疾病醫療保障範圍。

旅平險

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

出國旺季來了！富邦人壽網投旅平險海外醫療保障最高405萬元

凱基人壽網路投保旅平險額度最高1,500萬元 提醒3大保障別漏

獨／壽險綜合險踩紅線？金管會查逾十家、10月揭曉 下架潮先爆

投資型保單熱賣衝6,102億 股市表現穩健 提高民眾參與資本市場是主因

相關新聞

民眾不信通膨快速降溫 近八成估一年後超過2% 高於央行預測

國泰金控今（21）日公布9月國民經濟信心調查，民眾對景氣、股市看法同步回溫，不過在物價方面，市場感受與官方預測卻出現明顯落差。調查顯示，高達79%民眾預期一年後通膨率仍將高於2%，其中最大宗、43.7%認為將落在2%至3%，另有35%甚至認為會超過3%；相較之下，中央銀行最新預估2027年消費者物價指數（CPI）年增率將降至1.83%，核心CPI也為1.89%，民眾對未來物價的預期明顯比央行更高。

房價漲71%仍不調高價宅門檻 央行揭不放寬3大理由

中央銀行第3季理監事會議維持高價住宅貸款管制門檻不變，央行說明，高價住宅認定門檻主要是反映信用管制強弱的規範標準，並非隨住宅價格變動而調整，因此即使近年房價持續上漲，央行仍未考慮調高門檻，政策核心仍是控管高價住宅授信風險。

富邦人壽大樓驚傳砍人案！公司緊急回應了

台北市中山區建國北路二段上的富邦人壽某通訊處，21日上午驚爆喋血事件，警消接獲報案，指大樓內有男子持利刃，不明原因砍傷業務員，導致身上多處刀傷、意識不清，目前緊急送往台大醫院、馬偕醫院進行搶救，詳細事發經過，仍待進一步釐清。對此，富邦人壽表示，公司將全力配合釐清。

Fed升息了 本周美股要注意哪些變數？

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊新一輪衝突發展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。

南山人壽重磅保單五、六年級生投保逾四成 風險意識最高

百歲人生的保障，必須即時補強。南山人壽今年3月底推出重磅保單「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」（以下簡稱「實健溢百」），即躍升為明星商品，分析投保客戶中逾7成已擁有南山人壽的醫療相關保單，如已投保住院日額保障平均約2,800元、長照險年給付保額平均36萬元、癌症保單一次給付保險金平均53萬元，是保險意識相對較高的族群，且投保「實健溢百」的保戶中五、六年級生占逾41％，占率最高，也代表46到65歲的族群，對完整百歲人生的醫療保障，最具急迫感。

黃金跌完了？4,400美元成關鍵 兩股力量撐後市

國際金價在聯準會（Fed）升息後逐步止穩，上周終結連續四周下跌，但21日再度小幅回檔。盤中最高4,383.44美元、最低4,359.21美元，仍守在4,350美元附近。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。