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美債殖利率升引發疑慮 央行：市場仍將高度倚賴美元資產

中央社／ 台北21日電

今年以來美國公債殖利率顯著走升，引發高度關注，去美化聲浪再次浮現。央行報告指出，美債殖利率走揚有通膨面及經濟面因素，加上市場對聯準會貨幣政策預期轉向，不過外國投資人並未失去信心，在可預見未來，國際金融市場仍將高度倚賴美元資產。

美國公債長債殖利率一路走揚，導致投資人疑慮持續升溫。央行因而於理監事會後參考資料探討美債殖利率走升的成因以及後市看法。

央行分析，2026年3月以來，各天期美國公債殖利率明顯走升，2年期殖利率自3.37%升至9月15日的4.66%，10年期殖利率自3.94%升至5%，升幅均超過100個基點，主要反映通膨壓力上升，經濟表現良好，市場預期美國聯準會（Fed）貨幣政策路徑轉為升息，帶動短天期殖利率走升；此外，長天期殖利率則受財政及貨幣政策不確定性，以及長天期債券供給擴增等因素影響而上揚。

央行進一步說明，長天期殖利率上揚與政府及民間融資需求成長有關，政府部門方面，儘管財政赤字維持高檔，政府融資需求仍大，美國國會預算辦公室（CBO）預估未來10年美國債務規模將持續以6%成長。

至於民間部門，央行指出，AI資料中心投資規模龐大，相關企業資金來源已由內部資金逐步轉向債務融資，公司債發行規模明顯增加，而且集中於長天期券種。路透社（Reuters）也指出，截至今年7月，Amazon、Alphabet、Meta及Oracle已發行約1941億美元公司債，較去年全年約1084億美元，增加近8成。

央行表示，政府與民間融資需求均增加，使市場整體債券供給提高，加上政策不確定性高，導致投資人要求較高的期限風險補償，進而對長天期殖利率形成上行壓力。

不過央行指出，外國投資人持有美國公債情形仍穩健，規模持續創高。截至2026年6月底，全體外國投資人持有美國公債的規模約9.29兆美元，接近歷史新高；相較2024年底增加6797億美元，也較2025年12月底增加295億美元。

央行表示，外國投資人並未對美國公債失去信心，儘管主要國家普遍面臨財政負擔上升，美國經濟與財政相對具有韌性；從全球投資人資產配置趨勢觀察，美元資產仍是全球投資者最主要投資標的。

關於外界對美國財政的疑慮，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也曾說明，即使當前美國預算赤字偏高，因AI科技發展將帶來生產力提升，未來經濟如果能強勁成長，相較其他已開發國家而言，美國債務仍將維持穩定。

央行並點出3因素，認為美元資產仍是全球投資者最主要投資標的，首先，美國金融巿場規模居全球第一，就國際準備貨幣功能而言，尤其是支付貨幣與價值儲藏方面，美元均具支配地位，即使排名第二的歐元，占比仍遠低於美元。

第二，隨著美元穩定幣規模擴張，可望增加虛擬資產市場對美國國庫券等高流動性美元資產需求，進一步支持美元國際地位，當前尚無其他貨幣具備與美元相當的功能。

第三，美國金融市場廣度與深度足以胃納全球超額儲蓄，外國人持有美國資產總額仍持續成長，在可預見的未來，國際金融市場仍將高度倚賴美元資產。

美債殖利率

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