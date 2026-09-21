快訊

二度傷害！議員揭台中公所女職員1天遭猥褻10多次 因程序瑕疵重啟調查

半導體跨入材料新戰場 「造光路、挖水路」並進

時尚圈第一貴公子人生謝幕！傳奇超模辛蒂克勞馥27歲帥兒離世

聽新聞
0:00 / 0:00

黃金跌完了？4,400美元成關鍵 兩股力量撐後市

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
國際金價在聯準會（Fed）升息後逐步止穩。美聯社
國際金價在聯準會（Fed）升息後逐步止穩。美聯社

國際金價在聯準會（Fed）升息後逐步止穩，上周終結連續四周下跌，但21日再度小幅回檔。盤中最高4,383.44美元、最低4,359.21美元，仍守在4,350美元附近。

金價上周從約4,235美元低點一路反攻，18日現貨黃金收在4,390.11美元，整周上漲約1%，終止周線連四黑。Fed日前升息1碼至3.75%至4%，一度造成黃金賣壓，但隨市場逐步消化升息利空，加上國際油價回落、通膨疑慮降溫，先前押注金價下跌的空單回補，也帶動黃金自低檔反彈。

市場對Fed下一次會議再升息的預期仍高，美債殖利率及美元走勢持續牽動金價；若殖利率維持高檔，不孳息黃金仍可能面臨壓力。本周市場也將聚焦美國PMI、初領失業救濟金、耐久財訂單，以及多名Fed官員談話。

中長線買盤則仍有支撐。法國興業銀行認為，各國央行持續買金、黃金ETF投資需求回升，加上美國財政與債務疑慮，使「貨幣貶值交易」重新受到關注，預估金價2026年第4季可達4,750美元、2027年第2季進一步挑戰5,000美元。短線則先看4,350美元能否守穩，以及4,400美元能否有效突破。

黃金 Fed 金價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美債短端兩頭熱！投資人押反彈 美政府料增發1兆美元國庫券

黃金商品坐擁三利多優勢 成為多元配置核心

全球市場迎升息考驗 資金撤出股票ETF…轉向收益型ETF與商品資產

美國非投等債 擁雙優勢

相關新聞

民眾不信通膨快速降溫 近八成估一年後超過2% 高於央行預測

國泰金控今（21）日公布9月國民經濟信心調查，民眾對景氣、股市看法同步回溫，不過在物價方面，市場感受與官方預測卻出現明顯落差。調查顯示，高達79%民眾預期一年後通膨率仍將高於2%，其中最大宗、43.7%認為將落在2%至3%，另有35%甚至認為會超過3%；相較之下，中央銀行最新預估2027年消費者物價指數（CPI）年增率將降至1.83%，核心CPI也為1.89%，民眾對未來物價的預期明顯比央行更高。

房價漲71%仍不調高價宅門檻 央行揭不放寬3大理由

中央銀行第3季理監事會議維持高價住宅貸款管制門檻不變，央行說明，高價住宅認定門檻主要是反映信用管制強弱的規範標準，並非隨住宅價格變動而調整，因此即使近年房價持續上漲，央行仍未考慮調高門檻，政策核心仍是控管高價住宅授信風險。

Fed升息了 本周美股要注意哪些變數？

富蘭克林投顧指出，本周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊新一輪衝突發展、荷莫茲海峽與紅海通行狀況、油價變化。

南山人壽重磅保單五、六年級生投保逾四成 風險意識最高

百歲人生的保障，必須即時補強。南山人壽今年3月底推出重磅保單「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」（以下簡稱「實健溢百」），即躍升為明星商品，分析投保客戶中逾7成已擁有南山人壽的醫療相關保單，如已投保住院日額保障平均約2,800元、長照險年給付保額平均36萬元、癌症保單一次給付保險金平均53萬元，是保險意識相對較高的族群，且投保「實健溢百」的保戶中五、六年級生占逾41％，占率最高，也代表46到65歲的族群，對完整百歲人生的醫療保障，最具急迫感。

黃金跌完了？4,400美元成關鍵 兩股力量撐後市

國際金價在聯準會（Fed）升息後逐步止穩，上周終結連續四周下跌，但21日再度小幅回檔。盤中最高4,383.44美元、最低4,359.21美元，仍守在4,350美元附近。

中國信託證券取消美股手續費低收

中國信託證券宣布即日起取消美股交易手續費低收，鬆綁美股小額交易的費用門檻。投資人無論是想小額嘗試、分批布局，或因應市場變化彈性調整投資配置，都能依照自身資金規劃，自由決定投入金額與交易節奏，讓投資美股靈活自主。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。