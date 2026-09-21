黃金跌完了？4,400美元成關鍵 兩股力量撐後市

國際金價在聯準會（Fed）升息後逐步止穩，上周終結連續四周下跌，但21日再度小幅回檔。盤中最高4,383.44美元、最低4,359.21美元，仍守在4,350美元附近。

金價上周從約4,235美元低點一路反攻，18日現貨黃金收在4,390.11美元，整周上漲約1%，終止周線連四黑。Fed日前升息1碼至3.75%至4%，一度造成黃金賣壓，但隨市場逐步消化升息利空，加上國際油價回落、通膨疑慮降溫，先前押注金價下跌的空單回補，也帶動黃金自低檔反彈。

市場對Fed下一次會議再升息的預期仍高，美債殖利率及美元走勢持續牽動金價；若殖利率維持高檔，不孳息黃金仍可能面臨壓力。本周市場也將聚焦美國PMI、初領失業救濟金、耐久財訂單，以及多名Fed官員談話。

中長線買盤則仍有支撐。法國興業銀行認為，各國央行持續買金、黃金ETF投資需求回升，加上美國財政與債務疑慮，使「貨幣貶值交易」重新受到關注，預估金價2026年第4季可達4,750美元、2027年第2季進一步挑戰5,000美元。短線則先看4,350美元能否守穩，以及4,400美元能否有效突破。