出國旺季來了！富邦人壽網投旅平險海外醫療保障最高405萬元

中秋節、國慶日及年底旅遊旺季將至，機場再度湧現出國人潮，民眾忙著搶機票、訂住宿，保險也成為行前規劃重點，除了常見的意外險，海外醫療保障也不容忽視。金管會今年放寬網路投保旅平險附加醫療保障保額上限，富邦人壽現已調整保障額度，18歲以上旅客透過網路投保，海外突發疾病醫療保障最高可達新台幣405萬元、國外傷害醫療保障最高250萬元，提供旅客更完善的海外醫療保障規劃。

根據交通部觀光署統計，國人2025年出國總人次將近1,900萬，超越疫情前的2019年水準，創下歷史新高紀錄，且旅遊型態更加多元，從自由行、親子旅遊到長天數深度旅行。不過，相較於搶機票、訂住宿及規劃景點，旅途中可能面臨的醫療風險卻常被忽略。

金管會今年修正《保險業辦理電子商務應注意事項》，放寬網路投保旅平險附加傷害醫療及海外突發疾病醫療保險的保障額度規定，並取消因旅遊目的地不同而有不同投保限制。配合新制上路，富邦人壽同步提高網路投保旅平險附加醫療保障額度，讓民眾可依實際旅遊需求及保障規劃，享有更充足且更彈性的海外醫療保障。

配合上述應注意事項修正，富邦人壽調整旅平險附加醫療保障額度，其中，18足歲以上要保人與被保險人為同一人時，國外傷害醫療保障保額上限提高至250萬元，海外突發疾病醫療保障保額上限提高至405萬元；未滿7足歲被保險人，國外傷害醫療保障保額上限提高至60萬元，海外突發疾病醫療保障保額上限提高至116萬元，讓不同年齡層旅客皆能依照自身需求規劃適切的海外醫療保障內容。

考量家庭旅遊及親子出遊需求增加，富邦人壽同步提升未成年被保險人的旅平險附加醫療保障額度。以未滿7足歲被保險人為例，透過富邦人壽網路投保旅平險，國外傷害醫療保障可投保金額為6萬元至60萬元，海外突發疾病醫療保障可投保金額為10萬元至116萬元，協助家長依子女的旅遊需求規劃適切保障。實際可投保額度仍依被保險人年齡、旅平險主約保障額度及商品投保規定為準。此外，富邦人壽網路投保旅平險服務升級，已開放「線上多人投保」功能，一人即可為多位親屬完成投保，真正做到「一家人，一起保」。

旅客因意外受傷或突發疾病需要就醫時，除了可能面臨較高的醫療費用，還須處理語言溝通、交通安排及後續行程調整，傷害醫療及海外突發疾病保障的重要性才會逐漸受到重視。

富邦人壽提醒，旅平險的功能不僅提供意外保障，還有旅途中可能產生的醫療風險，無論是長途飛行導致身體不適、因氣候環境差異影響健康狀況，或突發疾病需要就醫，都可能產生額外醫療支出。因此，民眾在規劃旅遊保障時，可依地區、天數及個人健康狀況，檢視傷害醫療及海外突發疾病等保障內容，建立更完整的保障防護網。

透過富邦人壽24小時全年無休的網路投保平台，旅客可依旅遊天數與旅遊目的地快速完成保障規劃，並可使用LINE Pay繳納保費，提升投保便利性。提醒民眾仍應提早完成保障規劃及資料確認，若因行程安排較晚投保，最晚可於出國前10分鐘完成投保。