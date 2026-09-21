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房價漲71%仍不調高價宅門檻 央行揭不放寬3大理由

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行第3季理監事會議維持高價住宅貸款管制門檻不變。聯合報系資料照
中央銀行第3季理監事會議維持高價住宅貸款管制門檻不變。聯合報系資料照

中央銀行第3季理監事會議維持高價住宅貸款管制門檻不變，央行說明，高價住宅認定門檻主要是反映信用管制強弱的規範標準，並非隨住宅價格變動而調整，因此即使近年房價持續上漲，央行仍未考慮調高門檻，政策核心仍是控管高價住宅授信風險。

央行指出，高價住宅貸款規範的門檻，主要功能是區隔信用管制強度，並非房價的「隨動式」指標，此作法也符合國際監理原則。央行認為，若隨著房價上漲就同步調高高價住宅認定標準，恐弱化信用管制效果，因此現階段沒有調整必要。

央行未放寬高價住宅貸款規範，主要有三大考量。首先，高價住宅具有「比價效應」，部分區域高價住宅成交價格容易成為市場價格參考，進一步推升周邊住宅價格；其次，在信用資源有限的情況下，資金應優先提供符合政策方向的貸款需求，而非由財力雄厚、仍需透過銀行貸款購買高價住宅的族群占用較多信用資源。

最後，近年新建案房價漲幅明顯高於營建成本。央行比較今年第2季與2020年第4季數據發現，新推案價格累計上漲71.4%，同期營造工程物價指數僅上漲29.3%，兩者差距逾42個百分點。央行因此認為，現階段房價漲幅與營建成本並非同步，仍須關注房價上漲及信用資源配置情況。

從實際交易來看，央行高價住宅門檻涵蓋的交易比例其實相當有限。央行統計，近5年全國住宅成交案件中，符合高價住宅認定門檻的占比均低於2%，近1年更僅約1.55%；主要都會區以台北市、台中市及新竹縣市占比較高，但同樣均低於5%。

央行表示，由於實際觸及高價住宅門檻的成屋交易及預售屋交屋案件占比有限，因此目前維持既有門檻，並非意味房市全面緊縮，而是透過特定授信規範，將信用資源導向政策希望支持的住宅需求，同時降低高價住宅對周邊房價及金融信用配置可能產生的影響。

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