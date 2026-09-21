股匯雙升 美國經濟韌性＆ Fed 升息 美元指數100有撐

新台幣匯價今早以31.79元開盤，升值1.8分；台股早盤開高走高，漲逾300點，呈現股匯雙升。美元指數今早雖小幅回跌，但美國經濟韌性再加上Fed升息，美元指數仍站在100之上。

針對美元資產，央行最新報告指出，主要國家財政負擔升高，然美國經濟與財政相較於其他已開發國家仍具韌性。

央行認為，儘管美國預算赤字金額居高，由於名目GDP成長強勁，政府債務占GDP比率於2021年底(125%)至2026年6月(126%)相對平穩。即使當前美國預算赤字偏高，惟因AI科技發展將帶來生產力提升，未來經濟如能強勁成長，相較其他已開發國家而言，美國債務仍將維持穩定。

此外，全球投資人之資產配置趨勢顯示，美元資產仍是全球投資者之最主要投資標的。美國金融市場廣度與深度足以胃納全球超額儲蓄，外國人持有美國資產總額仍持續成長，在可預見的未來，國際金融市場仍將高度倚賴美元資產。