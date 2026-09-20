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「第二年才生效」能繞過90天？綜合險踩出監理大漏洞

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

「第二年才生效」，能不能繞過最長90天等待期？壽險綜合型商品爭議背後，也帶出一道監理界線問題：若只改變保障起始時間，是否就能不受等待期上限限制？

依現行規定，重大疾病及癌症保險等待期最長90天；壽險與健康險組成的綜合型商品，也應分別依各險別規定辦理。

換言之，健康保障即使包進壽險商品，原則上仍須遵循健康險相關規範。

爭議卻出在「保障何時開始」。壽險業者主張，相關商品第一年未把特定傷病發生率納入定價，也未收取這部分保費，因此並非把等待期拉長，而是相關保障原本就從第二保單年度才開始。

但這也衍生另一個問題：未來業者若不寫「等待期一年」，改成「癌症保障第二年起生效」，是否就能跳脫90天限制？

保發中心總經理詹芳書日前投書認為，判斷關鍵不應只看條款名稱，而要採「實質重於形式」，檢視疾病風險究竟何時移轉。

尤其若保戶第一年罹癌，不但當下無法理賠，還可能因已非第二年後的「初次罹癌」，永久失去未來給付資格。

這樣的效果就不只是晚一年開始保障，而是第一年的疾病風險仍完全由保戶自行承擔，與一年等待期已高度接近。

因此，金管會這波清查最後要回答的，恐不只有哪些商品違規、哪些必須停售，更要替綜合型保險畫出商品設計界線。

金管會能不能允許壽險公司把某一項健康保障延後N年才開始？如果不行，界線又在哪裡？都將牽動未來壽險商品創新的監理尺度。

壽險 癌症 保險

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