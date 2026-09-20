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獨／壽險綜合險踩紅線？金管會查逾十家、10月揭曉 下架潮先爆

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獨／壽險綜合險踩紅線？金管會查逾十家、10月揭曉 下架潮先爆

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會全面清查壽險綜合型保單，部分商品將疾病保障延至第二保單年度才生效，涉變相拉長等待期疑義。聯合報系資料照
金管會全面清查壽險綜合型保單，部分商品將疾病保障延至第二保單年度才生效，涉變相拉長等待期疑義。聯合報系資料照

金管會全面清查壽險綜合型保單，部分商品將疾病保障延至第二保單年度才生效，涉變相拉長等待期疑義。據了解，結果最快10月出爐，涉及業者逾十家，不少公司已陸續下架或停售。

業者已提前掀起下架潮。據了解，國泰人壽「第一盈家」、「金康泰」這兩張以銀行通路銷售保單，已在7~8月陸續下架，以業務員通路銷售的「美愛康盈」也預計9月24日停售；其他業者相關保單，也陸續下架或停售。

據透露，此次清查範圍也遠比最初外界點名的少數保單更廣，涉及壽險公司多達15~16家。

爭議核心是，部分美元利變終身壽險或防癌險，將特定傷病、重度癌症或相關提前給付，設計成第二保單年度起才生效。

依現行規定，一般疾病等待期最長30天，重大疾病及癌症最長90天，因此外界遭質疑以保障起始時間設計，實質拉長疾病保障空窗期。

金管會7月已對外表示，即使保單採壽險搭配健康險的「綜合型態」設計，各項保障仍應分別依其險別規定辦理。換言之，只要涉及健康險給付，仍須回到健康險30天或90天等待期規範檢視。

壽險業者當時主張，相關商品第一年並未把特定傷病發生率納入費率，也未收取相關保障保費，因此並非把既有健康險等待期延長，而是自第二年起才開始提供該項保障。

不過，保發中心總經理詹芳書近期投書指出，監理判斷不應只看條款名稱，而應採「實質重於形式」原則，關鍵在疾病風險何時移轉。

詹芳書指出，若第一年疾病風險仍完全由保戶自行承擔，甚至第一年罹病後連未來給付資格都喪失，經濟效果就與長達一年的等待期高度接近。

據了解，金管會目前傾向，若清查後認定商品設計不符規定，將要求相關商品停售、下架。

至於是否進一步裁罰，仍須待各家公司、商品設計等逐一釐清，但金管會態度是，若確認違規就會依法處分。除停售與是否裁罰外，既有保戶權益也將是後續外界關注焦點。

若最終認定違規，已投保契約是否需要批註調整，及過去在第一保單年度發生疾病事故、未獲相關給付的案件如何處理，都有待金管會進一步釐清。

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