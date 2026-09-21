聽新聞
0:00 / 0:00

今年獲利在望！LINE Bank前七月累計稅前盈餘逼近2億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
純網銀LINE Bank（連線銀行）繼去年12月首度單月轉虧為盈1,100萬元之後，今年至7月稅前盈餘已達1.99億元，可望達成首個年度轉正。 圖／LINE Bank
純網銀LINE Bank（連線銀行）繼去年12月首度單月轉虧為盈1,100萬元之後，今年至7月稅前盈餘已達1.99億元，可望達成首個年度轉正。 圖／LINE Bank

網銀LINE Bank（連線銀行）繼去年12月首度單月轉虧為盈1,100萬元之後，今年至7月稅前盈餘已達1.99億元，可望達成首個年度轉正。另一家網銀將來銀行，則力拚2027年轉正。

LINE Bank自單月轉正以後，已連續八個月獲利且漸入佳境，從起初單月獲利千餘萬元，到最高峰時，單月可獲利逾4,000萬元。業內人士指出，重點是規模經濟，當銀行的存放款具備規模經濟，跨過損益兩平的鴻溝後，每月利息淨收益即有穩定獲利的基礎。

該人士分析，LINE Bank利基在於LINE平台的生態圈，讓行銷獲客成本較低，是該行營運發展重要關鍵。目前放款百分之百為信貸，餘額達870億元，在國內38家銀行約排第六。

純網銀營運概況
純網銀營運概況

此外，連線的信貸平均利率也是純網銀中最高，在有規模經濟之後，更有本錢可以拉高利差。據半年報，連線的貼現及放款平均利率為4.74％，將來為2.53%、樂天為2.81%。

至於另外兩家純網銀，將來前七月淨損6.31億元、平均每月虧損八千至九千萬元，樂天前七月淨損3.99億元、平均每月虧損五千至六千萬元。不過，業務均持續成長，截至6月底，三家開戶數合計達340.5萬戶，較去年同期增加近49.5萬戶。其中，連線241.9萬戶、將來62.9萬戶、樂天35.6萬戶。

至7月連線銀累積虧損約38億元，去年11月是累虧最高峰，隨著每月獲利已逐漸收斂，該行目標三年半內將累虧全部彌補，且有上市計劃，總經理黃以孟日前指出，再經過兩年成長及盈餘表現，最快2028年首次公開上市（IPO）。

將來累積虧損約27億元，樂天累積虧損約3億元。依《銀行法》64條當虧損達資本額三分之一時須限期補足資本。樂天今年6月完成首次減增資27.29億元，資本額維持100億元，將來在明年前亦會進行增資。

LINE 網銀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國銀外幣放款破兆了！7月暴增逾千億飆天量 背後這三股力量推升

中油財務資本額快虧空 明年恐具聲請破產資格

外幣存款17兆在望！7月暴增近5000億元 兆元俱樂部誰洗牌？

308億 台股ETF單月定期定額創高

相關新聞

AI需求、股利季調度、美元升值三力齊發 國銀外幣放款衝破兆元

國銀外幣放款衝破兆元大關。據央行統計，截至7月底外幣放款餘額達1兆77億元，單7月就暴增1,419.5億元。箇中原因是AI需求、股利季調度與美元升值三力齊發，推升前七月新增3,822.8億元，續寫史上同期新高。

中國信託證券取消美股手續費低收

中國信託證券宣布即日起取消美股交易手續費低收，鬆綁美股小額交易的費用門檻。投資人無論是想小額嘗試、分批布局，或因應市場變化彈性調整投資配置，都能依照自身資金規劃，自由決定投入金額與交易節奏，讓投資美股靈活自主。

臺銀中研院簽MOU 活化珍貴文獻

臺灣銀行為利珍貴文獻活化及創造再利用價值，支持臺灣史與經濟發展深入研究，18日由董事長凌忠嫄與中央研究院臺灣史研究所所長鍾淑敏、經濟研究所所長張俊仁共同簽署合作備忘錄MOU，建立臺灣銀行與學界之緊密合作關係。

外幣存款攀峰 逼近17兆元

國銀外幣存款17兆元在望。據金管會統計，7月底餘額達16兆9,450億元、續寫新高，7月單月暴增4,846億元、寫史上單月次高；企業資金回流加上美元升值助攻，使外幣存款再衝高峰。

投資型保單熱賣衝6,102億 股市表現穩健 提高民眾參與資本市場是主因

投資型保單今年賣翻天，僅前八月新契約保費就已提前改寫歷史全年新高。據統計，今年前八月投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）達6,102億元、年增135.5%，一舉超越2021年創下的5,774.7億元。

壽險銀保通路 銷售動能強勁

壽險業銀行保險通路銷售持續穩健，今年前八月新契約保費收入（含非保險合約）累計達3,883億元，已超越2024年全年3,077億元，更已達2025年全年4,053億元的九成五。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。