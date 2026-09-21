今年獲利在望！LINE Bank前七月累計稅前盈餘逼近2億元

純網銀LINE Bank（連線銀行）繼去年12月首度單月轉虧為盈1,100萬元之後，今年至7月稅前盈餘已達1.99億元，可望達成首個年度轉正。另一家網銀將來銀行，則力拚2027年轉正。

LINE Bank自單月轉正以後，已連續八個月獲利且漸入佳境，從起初單月獲利千餘萬元，到最高峰時，單月可獲利逾4,000萬元。業內人士指出，重點是規模經濟，當銀行的存放款具備規模經濟，跨過損益兩平的鴻溝後，每月利息淨收益即有穩定獲利的基礎。

該人士分析，LINE Bank利基在於LINE平台的生態圈，讓行銷獲客成本較低，是該行營運發展重要關鍵。目前放款百分之百為信貸，餘額達870億元，在國內38家銀行約排第六。

純網銀營運概況

此外，連線的信貸平均利率也是純網銀中最高，在有規模經濟之後，更有本錢可以拉高利差。據半年報，連線的貼現及放款平均利率為4.74％，將來為2.53%、樂天為2.81%。

至於另外兩家純網銀，將來前七月淨損6.31億元、平均每月虧損八千至九千萬元，樂天前七月淨損3.99億元、平均每月虧損五千至六千萬元。不過，業務均持續成長，截至6月底，三家開戶數合計達340.5萬戶，較去年同期增加近49.5萬戶。其中，連線241.9萬戶、將來62.9萬戶、樂天35.6萬戶。

至7月連線銀累積虧損約38億元，去年11月是累虧最高峰，隨著每月獲利已逐漸收斂，該行目標三年半內將累虧全部彌補，且有上市計劃，總經理黃以孟日前指出，再經過兩年成長及盈餘表現，最快2028年首次公開上市（IPO）。

將來累積虧損約27億元，樂天累積虧損約3億元。依《銀行法》64條當虧損達資本額三分之一時須限期補足資本。樂天今年6月完成首次減增資27.29億元，資本額維持100億元，將來在明年前亦會進行增資。