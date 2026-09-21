壽險銀保通路 銷售動能強勁

中國信託證券宣布即日起取消美股交易手續費低收，鬆綁美股小額交易的費用門檻。投資人無論是想小額嘗試、分批布局，或因應市場變化彈性調整投資配置，都能依照自身資金規劃，自由決定投入金額與交易節奏，讓投資美股靈活自主。

2026-09-21 03:43