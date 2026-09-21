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壽險銀保通路 銷售動能強勁
壽險業銀行保險通路銷售持續穩健，今年前八月新契約保費收入（含非保險合約）累計達3,883億元，已超越2024年全年3,077億元，更已達2025年全年4,053億元的九成五。
8月銀行通路單月銷售480.8億元，連續四個月維持在近500億元水準，顯示銀保通路銷售動能仍具支撐。
據壽險公會數據顯示，今年前八月壽險業新契約保費收入達1兆542億元，其中壽險公司本身行銷體系4,914.2億元，占46.6%；銀行經代保代通路3,883億元，占36.8%；傳統保險經紀人、保險代理人通路1,744.8億元，占16.6%。
觀察今年銀行通路逐月表現，1月新契約保費收入一度衝上684.3億元，占整體新契約保費43.7%；2月受到農曆春節工作日減少影響，降至322.9億元，3月、4月則分別回升至422.7億元及525.6億元。
5月至8月單月銷售則相對穩定，分別達477.2億元、481.1億元、488.6億元及480.8億元。
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