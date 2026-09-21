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投資型保單熱賣衝6,102億 股市表現穩健 提高民眾參與資本市場是主因

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
投資型保單今年賣翻天，僅前八月新契約保費就已提前改寫歷史全年新高。 聯合報系資料照
投資型保單今年賣翻天，僅前八月新契約保費就已提前改寫歷史全年新高。 聯合報系資料照

投資型保單今年賣翻天，僅前八月新契約保費就已提前改寫歷史全年新高。據統計，今年前八月投資型保險商品新契約保費收入（含非保險合約）達6,102億元、年增135.5%，一舉超越2021年創下的5,774.7億元。

從歷年投資型保單銷售來看，2021年全年新契約保費創下新高後，之後受資本市場波動，2022年、2023年連兩年下滑，2024年、202受台股激勵回升，2025年再增至4,233.8億元。今年買氣進一步爆發，前八月就突破6,000億元大關，也是歷年首度站上6,000億元。

進一步觀察，今年前八月投資型壽險新契約保費收入達2,312.2億元、年增128.3%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）達3,789.9億元、年增140.1%，兩大類商品均呈倍數成長。業者指出，上半年國內外股市表現穩健，提高民眾參與資本市場意願，加上壽險公司持續深化與銀行、投信通路合作，共同推升投資型商品銷售。

大型壽險投資型商品也全面升溫，其中國泰人壽前八月投資型新契約保費收入達2,068.1億元、年增258%，規模居大型壽險之冠；凱基人壽達478.1億元、年增472.6%，成長幅度最為突出；富邦人壽416.9億元、年增117.3%，新光人壽則達300.2億元、年增73.8%。

值得注意的是，投資型商品熱銷的效益不只反映在自身保費。壽險業者分析，過去業務員較難掌握客戶何時有閒置資金，尤其客戶在銀行、證券的投資與資金狀況，壽險端無法即時得知；但隨著投資型保單增加，業務員可掌握保單配息時點，更即時了解客戶資金流入情況。

業者觀察，當投資型保單配息或投資有所獲利，客戶手中可運用資金增加，也更願意將部分資金用於補強壽險、健康險及傷害險（A&H）等保障缺口，形成「投資帶保障」的交叉銷售效果。因此，投資型商品不只成為今年新契約保費成長主力，也有機會進一步帶動保障型商品銷售。

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