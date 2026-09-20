外幣存款17兆在望！7月暴增近5000億元 兆元俱樂部誰洗牌？

國銀外幣存款17兆元在望。據金管會統計，7月底餘額達16兆9,450億元、續寫新高，7月單月暴增4,846億元、寫史上單月次高；企業資金回流加上美元升值助攻，使外幣存款再衝高峰。

累計前七月外幣存款已新增1兆5,583.4億元，續創史上同期新高，7月單月就貢獻31%。

目前增量已達2022年全年歷史高峰1兆7,584億元的近九成，若後五個月未大幅回吐，今年可望成為近20年來第七個新增破兆年度，甚至挑戰全年新高。

拆解7月增量，美元升值也扮演助攻角色。7月底美元兌新台幣升值1.4%，放大台幣計價餘額；但換算美元後，外幣存款仍增加77億美元至5,247億美元，顯示除了匯率效果，企業資金也確實流入。

金管會指出，7月外幣存款增加，主要來自法人客戶營收入帳，包括貨款、貨運收入及商仲貿易服務收入等，加上海外投資款、存款匯回及企業資金調度需求，美元升值也同步推高台幣計價餘額。

銀行圈則指出，近期外幣存款增量多集中於外幣定存，除了企業大額貨款入帳及資金調度外，也有部分資金基於長期配置需求持續留在外幣部位。

外幣存款「兆元俱樂部」前三大排名維持不變。中信銀7月底以1兆7,679億元穩居龍頭，已連續四年稱霸。

兆豐銀7月單月大增1,265億元至1兆4,412億元，續居第二，與第三名北富銀1兆3,380億元的差距擴大至1,032億元。

真正洗牌的是第四、第五名。玉山銀以1兆3,127億元超車臺銀的1兆3,056億元，躍居第四，雙方僅差71億元，排名仍可能再翻轉；第一銀行則以1兆2,474億元居第六。