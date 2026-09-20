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國銀外幣放款破兆了！7月暴增逾千億飆天量 背後這三股力量推升

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據央行統計，7月底餘額達1兆77億元，7月暴增1,419.5億元、改寫史上單月最大量。路透
據央行統計，7月底餘額達1兆77億元，7月暴增1,419.5億元、改寫史上單月最大量。路透

國銀外幣放款正式衝破兆元大關。據央行統計，7月底餘額達1兆77億元，7月暴增1,419.5億元、改寫史上單月最大量；AI需求、股利季調度與美元升值三力齊發，推升前七月新增3,822.8億元，續寫史上同期新高。

7月單月新增量就吃掉前七月增量37%，等於今年超過三分之一的新增外幣放款集中在一個月完成，顯示企業外幣資金需求在7月明顯加速。

累計前七月增量已達去年全年1,464億元的2.6倍。若後五個月企業資金需求延續，全年新增規模有機會飛越5,000億元，再創歷史新高。

銀行圈分析，7月外幣放款爆量主要有三股力量，一是AI與資通訊供應鏈備貨、擴產及資金調度需求強勁。

二是上市櫃公司進入股利發放旺季，企業融資需求增加；三是美元升值、海外放款成長，放大台幣計價的外幣放款餘額。

其中，7月原本就是外幣放款傳統旺季，近四年同期多受股利發放與企業資金調度帶動。

不過，今年不只刷新歷年同期紀錄，更直接改寫史上單月最大量，顯示季節性因素之外，AI及跨境資金需求進一步放大7月旺季效應。

其中，AI這股力道，從外需數據也看得出來。據統計，7月外銷訂單達979.4億美元、年增61.9%，續創歷史新高，反映AI及電子需求仍強勁。

部分伺服器關鍵零組件交期拉長，也使企業須提前備料、拉高庫存及擴充產能，資金需求因而提前發生。

銀行主管指出，AI與資通訊供應鏈仍是今年外幣放款主要成長動能。受惠AI應用及雲端服務商資本支出維持高檔，除支撐供應鏈營運周轉、資本性支出外，隨企業海外布局擴大，跨境資金調度需求也同步升溫。

美元升值則扮演放大器。7月美元對新台幣升值約1.4%，加上海外放款增加，進一步墊高換算後的台幣計價外幣放款餘額。

但這波成長並非單靠匯率推升。若以美元原幣計算，7月底外幣放款約312億美元，單月仍大增40億美元、寫近一年新高，顯示企業實質融資需求同步升溫。

展望第4季，銀行圈認為，美國近期公布最新301關稅結果，台灣取得相對有利的稅率條件，有助提升部分傳統產業接單競爭力，進一步帶動出口與外幣融資需求。

加上AI伺服器、半導體投資及企業海外布局延續，供應鏈資本支出與跨境資金調度需求仍有支撐；不過，後續仍須留意關鍵零組件供應趨緊、地緣政治及主要央行利率走向。

國銀 央行 餘額

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