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臺銀中研院簽MOU 活化珍貴文獻

經濟日報／ 孫震宇／撰稿
臺灣銀行與中央研究院合作備忘錄簽署儀式，由臺灣銀行董事長凌忠嫄(中)、中研院經濟所所長張俊仁(左)及中研院台史所所長鍾淑敏代表簽訂。 臺銀∕提供
臺灣銀行與中央研究院合作備忘錄簽署儀式，由臺灣銀行董事長凌忠嫄(中)、中研院經濟所所長張俊仁(左)及中研院台史所所長鍾淑敏代表簽訂。 臺銀∕提供

臺灣銀行為利珍貴文獻活化及創造再利用價值，支持臺灣史與經濟發展深入研究，18日由董事長凌忠嫄與中央研究院臺灣史研究所所長鍾淑敏、經濟研究所所長張俊仁共同簽署合作備忘錄MOU，建立臺灣銀行與學界之緊密合作關係。

臺銀長期典藏多項具歷史價值之文獻資料，見證臺灣金融發展與社會經濟變遷。為深化文獻保存、整理、研究與再利用效益，以及深化公共資源共享與互惠，與中研院展開文獻典藏、學術研究與交流合作。

凌忠嫄表示，臺銀成立時接收及整理日治時期株式會社臺灣銀行所留存之文獻資料，並於成立後典藏及出版研究臺灣經濟金融與產業發展之相關文獻，目前仍擁有許多國內現存數量稀少的珍貴資料，甚具學術研究與典藏價值。而中央研究院臺灣史研究所及經濟研究所具備深厚之學術研究能量，透過與臺銀典藏文獻資源相互連結，以跨領域的產學研究合作模式，增進文獻史料之保存、整理、研究與推廣，活化史料運用效益，為臺灣歷史研究與經濟金融文化保存注入新動能。

在深化企業永續進程中，文化永續是推動社會健全發展與厚植國家實力之基石，企業社會責任不僅在於推動經濟成長，更在於守護歷史根脈。

臺銀將歷史文獻保存、研究與開放應用，視為實踐企業社會責任重要使命。透過此次合作支持學術研究與推動知識共享，將金融影響力轉化為守護文化資產與厚植公共知識具體行動，展現對臺灣歷史記憶、文化永續及世代傳承的重視及承諾。

臺銀 中研院 臺灣銀行

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