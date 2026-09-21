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中國信託證券取消美股手續費低收

經濟日報／ 賴俊明／撰稿

中國信託證券宣布即日起取消美股交易手續費低收，鬆綁美股小額交易的費用門檻。投資人無論是想小額嘗試、分批布局，或因應市場變化彈性調整投資配置，都能依照自身資金規劃，自由決定投入金額與交易節奏，讓投資美股靈活自主。

根據中華民國證券商業同業公會統計，2026年1至7月複委託累計成交金額達新臺幣11.38兆元，已超越2025年全年數據，顯示國人參與海外市場投資的需求持續成長。

中國信託證券提供便捷的投資體驗，新用戶只需三步驟即可快速完成開戶；既有客戶則是可以直接透過「中信服務讚」App加開複委託帳戶，完成申請後即可使用「中信亮點App」掌握市場資訊、查詢投資組合及進行交易。

中國信託證券表示，此次服務升級是優化海外投資體驗非常重要的一步，並同步推出「複委託交易指南（https://ctbcsec.tw/epdwQ）」，提供用戶美股交易實務、注意事項、國際趨勢及金融商品等相關內容。未來也將持續強化海外商品與數位服務，陪伴投資人依照自己的資金與步調，自由布局全球市場。

欲了解中國信託證券美股複委託交易手續費低收取消之詳情，請至中國信託證券官方網站（https://www.ctbcsec.com/）查詢。

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