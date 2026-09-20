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國銀外幣存款餘額7月底創新高 單月增額寫史上次高

中央社／ 台北20日電

金管會統計顯示，本國銀行截至今年7月底外幣存款餘額新台幣16兆9450億元，續創歷史新高，月增4846億元、增額也寫史上次高，累計前7月外幣存款增額達1.55兆元；國銀外幣存款「兆元俱樂部」依然是6家業者，中信銀行以1.76兆元居冠。

金管會表示，截至7月底本國銀行外幣存款餘額為16兆9450億元，續創歷史新高，較6月底增加4846億元，月增額創下史上次高、僅次於2022年9月增加6786億元，主要因法人客戶營收（如貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等）入帳、海外投資款及存款匯回、資金調度需要及美元升值等因素影響。

金管會指出，若剔除匯率影響，直接以7月底美元匯率32.292換算，7月底外幣存款為5247億美元，也呈月增77億美元。

根據金管會資料，今年7月底國銀外幣存款的「兆元俱樂部」依然是6家業者，依序為中信銀行1.76兆元、兆豐銀行1.44兆元、台北富邦銀行1.33兆元、玉山銀行1.31兆元、台灣銀行1.3兆元與第一銀行1.24兆元，玉山銀7月底超越台灣銀行居第4名。

餘額 國銀 中信銀行 金管會 新台幣

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