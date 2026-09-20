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兆豐證券攜手台灣手語翻譯協會、台灣公益聯盟 跨界推動無障礙防詐

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券董事長陳佩君、總經理吳明宗、台灣手語翻譯協會名譽理事長魏如君及台灣公益聯盟永續發展部主任彭美琪，與現場參與者共同比出代表「我愛你」的手語手勢，傳遞友善金融、社會共融。圖／兆豐證券提供
兆豐證券董事長陳佩君、總經理吳明宗、台灣手語翻譯協會名譽理事長魏如君及台灣公益聯盟永續發展部主任彭美琪，與現場參與者共同比出代表「我愛你」的手語手勢，傳遞友善金融、社會共融。圖／兆豐證券提供

響應國際手語日，兆豐證券9月13日攜手台灣手語翻譯協會及台灣公益聯盟，舉辦「聽見安心・手護未來」防詐共學體驗日，邀請聽障朋友、親子家庭，以及公司同仁與眷屬共同參與。兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君親自參與，以實際行動實踐金融平權理念，強調每個人都享有平等取得金融資訊的權利，活動全程透過手語翻譯、生活化防詐講座及手作體驗，將金融專業融入日常情境，打造多元友善的無障礙共學場域，協助不同族群提升識詐與自我保護能力。

這次活動結合三方專業，兆豐證券從金融專業出發，透過生活案例拆解常見詐騙話術與情境，引導參與者辨識可疑訊息；台灣手語翻譯協會協助邀集聽障朋友參與，並提供全程手語翻譯，讓參與者能完整掌握防詐資訊；台灣公益聯盟則規劃「藤圈花環」手作體驗，讓參與者在花材挑選、排列與創作過程中自然交流。透過金融、手語及手作藝術不同專業的跨界串聯，讓防詐知識以多元方式走入民眾生活。

兆豐證券總經理吳明宗指出，防詐教育的核心不只是傳遞資訊，更重要的是幫助民眾將防詐觀念轉化為日常判斷力。面對可疑訊息時，不急著回應、不輕易相信，並主動查證，透過日常建立正確的判斷習慣，才能真正提升自我保護能力。

台灣手語翻譯協會名譽理事長魏如君表示，手語不只是溝通工具，更是聽障者獲取資訊與參與社會的重要橋梁。尤其金融防詐攸關個人財產安全，更需要透過適切且友善的溝通方式，確保聽障朋友能完整理解並運用相關資訊。

台灣公益聯盟永續發展部主任彭美琪表示，從過去陪伴身心障礙者與弱勢群體的經驗中發現，資訊取得是重要的社會參與權。此次跨界協作，希望透過更多元、易理解的方式傳遞金融防詐知識，讓防詐教育從單向宣導走向真正的「共學」。

公平待客與防詐是落實普惠金融的重要基礎，兆豐證券及兆豐期貨持續從客戶需求出發，優化數位服務及交易體驗，包括兆豐證券推出美股盤前交易及「每股購」，提供更具彈性的海外交易選擇；兆豐期貨推出新版期貨下單平台「兆期GO」App，提升交易便利性。未來將持續從服務創新及普惠金融打造友善、平等的金融環境。

兆豐 手語 公益

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