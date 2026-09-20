兆豐證券攜手台灣手語翻譯協會、台灣公益聯盟 跨界推動無障礙防詐

響應國際手語日，兆豐證券9月13日攜手台灣手語翻譯協會及台灣公益聯盟，舉辦「聽見安心・手護未來」防詐共學體驗日，邀請聽障朋友、親子家庭，以及公司同仁與眷屬共同參與。兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君親自參與，以實際行動實踐金融平權理念，強調每個人都享有平等取得金融資訊的權利，活動全程透過手語翻譯、生活化防詐講座及手作體驗，將金融專業融入日常情境，打造多元友善的無障礙共學場域，協助不同族群提升識詐與自我保護能力。

這次活動結合三方專業，兆豐證券從金融專業出發，透過生活案例拆解常見詐騙話術與情境，引導參與者辨識可疑訊息；台灣手語翻譯協會協助邀集聽障朋友參與，並提供全程手語翻譯，讓參與者能完整掌握防詐資訊；台灣公益聯盟則規劃「藤圈花環」手作體驗，讓參與者在花材挑選、排列與創作過程中自然交流。透過金融、手語及手作藝術不同專業的跨界串聯，讓防詐知識以多元方式走入民眾生活。

兆豐證券總經理吳明宗指出，防詐教育的核心不只是傳遞資訊，更重要的是幫助民眾將防詐觀念轉化為日常判斷力。面對可疑訊息時，不急著回應、不輕易相信，並主動查證，透過日常建立正確的判斷習慣，才能真正提升自我保護能力。

台灣手語翻譯協會名譽理事長魏如君表示，手語不只是溝通工具，更是聽障者獲取資訊與參與社會的重要橋梁。尤其金融防詐攸關個人財產安全，更需要透過適切且友善的溝通方式，確保聽障朋友能完整理解並運用相關資訊。

台灣公益聯盟永續發展部主任彭美琪表示，從過去陪伴身心障礙者與弱勢群體的經驗中發現，資訊取得是重要的社會參與權。此次跨界協作，希望透過更多元、易理解的方式傳遞金融防詐知識，讓防詐教育從單向宣導走向真正的「共學」。

公平待客與防詐是落實普惠金融的重要基礎，兆豐證券及兆豐期貨持續從客戶需求出發，優化數位服務及交易體驗，包括兆豐證券推出美股盤前交易及「每股購」，提供更具彈性的海外交易選擇；兆豐期貨推出新版期貨下單平台「兆期GO」App，提升交易便利性。未來將持續從服務創新及普惠金融打造友善、平等的金融環境。