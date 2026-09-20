凱基人壽網路投保旅平險額度最高1,500萬元 提醒3大保障別漏

今年中秋節與雙十連假接力報到，不少民眾只要善用4天休假，就能安排長達10天的海外旅行了。不過行程拉長、飛得更遠，除了機票、住宿與行程要提早規劃，旅遊保障也別忘了同步升級。凱基人壽提醒，旅平險除了主約提供意外身故及失能保障，旅途中若碰上跌倒、車禍，甚至突然生病需要就醫等狀況，醫療附約也相當重要，出發前可檢視「意外傷害醫療、海外突發疾病、目的地醫療費用」的3大保障是否準備充足。

人在國外，最怕的不只是行程被打亂，更怕一場意外或突發疾病帶來意料之外的醫療支出。以網路投保「凱基人壽新E安心旅行平安保險」為例，民眾可依需求附加「凱基人壽輕鬆保旅行傷害醫療保險給付附加條款」，旅途中若因車禍、跌倒等意外事故產生醫療費用，可依保單約定提供保障；另可附加「凱基人壽E鑫守護海外突發疾病醫療健康保險附約」，針對心肌梗塞、急性肺炎、急性腸胃炎或盲腸炎等突發疾病提供相關醫療保障，現在更將法定傳染病納入保障範圍，讓海外旅遊多一層安心。

考量不同國家的醫療費用差異，凱基人壽「E鑫守護」海外突發疾病保障針對特定地區提供限額調整，美國、加拿大及日本提供300%，歐洲、紐西蘭、澳洲及南韓則提供200%的「海外特定地區限額調整係數」，協助分擔高醫療費用地區的支出。若這次「請4休10」計劃前往歐洲，也別忘了事先確認申根國家相關保險規定，完成網路投保後可即時線上申請英文投保證明，出發前就把保障與所需文件一起準備好。

為提供民眾更充足的旅遊保障，凱基人壽自2026年8月2日起提高網路投保旅平險主約額度，新會員投保上限由新台幣900萬元提高至1,200萬元；既有客戶則由1,100萬元提高至1,500萬元，讓民眾可依旅遊目的地、天數及自身需求彈性規劃，尤其安排歐美等長程旅遊時，更能提前備妥適合自己的保障。

凱基人壽持續以「數位、創新、永續、金融」四大主軸推動服務升級，落實「我願意+1」精神，從保戶旅程中的實際需求多想一步，透過24小時網路投保、保障額度升級及線上英文投保證明等服務，讓出國前的保障準備更便利。即日起至9月30日(含)止，網路投保旅平險單筆保費滿100元，即可參加抽獎，無須等待活動結束統一抽獎，完成投保後即可立即自行開獎，有機會獲得價值10,000元的宜蘭力麗威斯汀渡假酒店好禮即享券，讓秋季旅程還沒出發，就先多一份驚喜。