PIMCO：聯準會9月升息可能不只是一次風險管理操作

9月會議是華許的談話首度獲得行動支持； PIMCO經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）認為，在通膨回落的最後一哩路上，聯準會後續可能進一步緊縮。

美國聯準會9月會議將政策利率調升25個基點（1碼），符合市場普遍預期。聯邦公開市場委員會（FOMC）同時在經濟預測摘要（SEP）中更新預估，並明確釋出訊號：繼九月升息之後，今年很可能還有一次升息；若通膨降溫速度不夠快，2027年可能再升息一次。

FOMC在聲明中將此舉解釋為「支持更及時的回到委員會2%的通膨目標」。多項基礎通膨指標顯示通膨正朝目標回落，但聯準會偏好的指標—核心個人消費支出（PCE）物價指數—卻再度加速，目前年增率高於3%。主要通膨率亦隨能源價格上揚而走高。

衛艾婷 (Tiffany Wilding) 表示，能源前景維持高度不確定性，地緣政治持續緊張使能源價格居高不下且波動加劇。但除非能源價格大幅上漲，隨著伊朗衝突初期的能源價格衝擊逐步退出年增率的計算基期，主要通膨率到明2027年春季可能已相當接近目標。（此即所謂的基期效應）這有助於減輕聯準會未來的部分壓力。

聯準會主席華許（Kevin Warsh）在記者會將這次升息形容為撤回部分貨幣寬鬆政策，以更及時的讓通膨回到2%目標。這樣的描述與其他FOMC委員將政策定位為中性至略偏緊縮的說法有所不同，顯示華許認為升息的意義不僅是管控通膨預期走升的風險。當被問及如何協調FOMC達到「更及時回到2%通膨」的目標，以及該如何與SEP中位數預估（核心PCE通膨要到2029年才回到目標）並存時，華許回應，這些預估並非他個人的預測，並強調自己對達成物價穩定的目標是認真的。換言之，為了讓通膨回到2%目標，華許偏好的政策立場可能比SEP預估更為緊縮—SEP預估至2027年底共升息兩次、每次25個基點（含9月剛宣布的這一次）。

衛艾婷表示，聯準會決定升息，看來是在回應過去幾年朝2%目標邁進的速度放緩：一連串供給面衝擊，以及與關稅、能源供給、AI需求相關的一次性價格調整，進一步推升通膨。通常聯準會對這類衝擊會選擇不予反應。但在通膨居高不下，且疫情後財富增長帶來的強勁需求面因素支撐經濟的情況下，此次升息的目的，可能在於調整政策以確保通膨預期維持穩定。

就更廣泛的基礎通膨指標來看，通膨雖有改善，但仍高於聯準會2%的目標。截尾平均數與中位數通膨指標已回到疫情前的水準區間，但約2.5%至3%左右的通膨指數，仍不符合聯準會對物價穩定的定義。儘管統計方法即將調整，SEP對2026年核心PCE通膨的中位數預估仍小幅上調至3.4%；FOMC看來已不能接受通膨從「2%多」緩步回到2.0%的進程。

聯準會並非唯一一個透過升息來穩住通膨預期而升息的主要央行，歐洲央行也已調升政策利率。在不對稱通膨衝擊與地緣政治動盪發生頻率升高的背景下，央行適度偏向鷹派政策立場有其合理性，將藉此維持抑制通膨的公信力。

現在不是2022年。聯準會之所以能循序漸進，勞動市場是原因之一。名目薪資成長已放緩，生產力提升則有助於壓抑單位勞動成本。勞動所得占比亦下降，使消費者通膨與企業勞動成本成長之間的差距擴大。因此，當前通膨與企業獲利及非勞動成本的關聯，高於與薪資的關聯。

結構性因素進一步強化這項結論。人口老化與退休潮正在減少勞動供給，AI則重塑聘僱、生產力與勞工的議價能力。勞工流動數據亦顯示，高薪員工退出全職就業的比例偏高，拉低了整體薪資成長。因此，薪資、單位勞動成本與勞動力流動等指標所顯示的通膨壓力，低於單純從失業率推斷的水準。

除了非勞動成本上升之外，美國經濟的通膨壓力來自強勁的企業獲利與財富增長。這與經濟呈現「K型」的說法一致（即所得較高的族群感受到較多好處），但從歷史來看，通膨與單位勞動成本多半同向變動。在勞動市場未顯現通膨壓力、生產力成長維持穩健的情況下，隨著關稅與電腦記憶體價格的影響淡出，基礎通膨可能放緩。

9月會議再次讓外界看到聯準會在華許領導下的轉變。華許在對外溝通聯準會對物價穩定的承諾時態度堅定；一如他在傑克森洞全球央行年會所言，聯準會必須「有信心基礎通膨正明確且以足夠的速度朝2%目標移動」，否則就是「還有工作要做」。