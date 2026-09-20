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金礦 VS 銅鐵 看懂兩大礦業股結構差異

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
黃金礦業與工業金屬礦業的特性比較。(資料來源：兆豐投信整理)
黃金礦業與工業金屬礦業的特性比較。(資料來源：兆豐投信整理)

隨著美國經濟與就業數據仍具韌性，市場對於2026年調升利率預期升溫，在政策利率與潛在利息成本走高環境下，大宗商品投資人或將調整策略。兆豐投信計量投資團隊指出，許多人常將「黃金礦業」與一般的「工業金屬礦業」混為一談，但在面對潛在利率調升環境時，兩者在營運槓桿、供給剛性及資產特性上，展現截然不同的結構特性。

兆豐美國黃金礦業ETF（009832）經理人吳朋鴻表示，一般工業礦業（如銅、鋰、鐵等）往往受全球製造業與景氣擴張速度驅動。當聯準會為抑制通膨而採取升息措施時，這意味著柴油、人力、採礦設備等營運成本仍具備黏性，相對容易直接侵蝕工業金屬礦商的實際淨利。

相比之下，黃金礦業卻能展現出獨特的財務槓桿與營運彈性。根據世界黃金協會統計至2025年第4季，全球黃金礦商的總維持成本中位數為1,709美元/盎司；其中位居成本控管優勢的前四分之一，其總維持成本更低於1,413美元/盎司。當黃金價格反映貨幣實質價值，在固定營運成本相對受控，金礦企業的潛在利潤增幅有機會高於商品價格本身。

除此之外，黃金礦業與工業金屬礦業供給剛性大不同。工業金屬礦商若面對短期價格高漲，通常能在較短時間內，藉由提高既有礦場的開採稼動率或重啟舊礦來增加供給，反而容易引發供給過剩。然而，黃金則具備較高的供給剛性。根據Statista統計結果，黃金新礦區從早期的地質探勘、環境評估到最終正式投產，通常需要10到20年時間，意味著短期難有大量新產能湧入市場，這種獨特的產業屏障，為金礦商營運提供基本面支撐。

在投資角色定位，工業金屬礦業與經濟循環週期高度連動，而黃金礦業則被市場視為黃金現貨的「高敏銳度替代工具」。投資人若單純選擇佈局黃金現貨或黃金ETF，其潛在表現與商品價格呈現1:1連動。但面對市場進行重新定價時，配置黃金礦業，除了能透過企業營運參與金價波動帶來的彈性空間，亦能同步參與金礦企業的股利政策，為投資組合增添更靈活配置效益。

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