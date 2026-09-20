永豐金證券產業高峰論壇： 看好 AI 引領第4季行情布局六大供應鏈商機

AI發展進入下一階段。永豐金證券9月16日在台北君悅酒店舉行2026年第3季產業高峰論壇，邀請超過20家上市櫃企業與法人客戶共襄盛舉，聚焦「人工智慧發展、新世代科技趨勢」論壇及第4季投資展望分享。這次特別邀請騰旭投資長程正樺與談，他看好AI行情帶動共同封裝光學元件（CPO）、高速傳輸介面，以及受惠超級循環的記憶體產業等族群，認為未來投資主流仍是AI。

永豐金證券通路暨財富管理事業處高政雍副總開場致詞指出，今（2026）年全球資本市場變化快速，「AI產業的發展已從單一科技議題，擴展至供應鏈與資本市場」，永豐金證券藉由合併台灣匯立證券，建構更具國際競爭力的法人平台，並提供更扎實研究報告、更廣企業連結與跨市場服務。

為協助法人客戶掌握產業趨勢與投資機會，高峰論壇論壇特別邀請騰旭投資長程正樺、永豐投顧研究部曾信凱主管，以及永豐金證券副總陳宗岐，三人從研究、產業及市場等不同面向分享最新觀察。現場並預告，今年11月

3至5日將與中信里昂證券在中國武漢合作大型投資論壇，屆時將邀請亞洲區重要企業與機構投資人參與，掌握更多跨市場交流與投資機會。

針對市場最關注的AI產業發展，程正樺表示，AI產業並未出現泡沫化現象。以護國神山與美國半導體龍頭企業為例，皆具備實質獲利支撐，且市場需求與資本投入回收速度遠優於過往科技產業循環，但仍須留意科技業供應鏈庫存偏高問題與美國年底選舉後的變數。

永豐金證券表示，先前股市回檔整理主要來自三大因素：市場去槓桿與高評價修正、地緣政治風險升溫帶來升息預期、市場對大型雲端服務供應商（CSP）現金流的疑慮。然而從長期角度觀察，AI資本支出持續轉化為實際訂單，產業基本面並未改變。

展望後市，在通膨疑慮逐步解除、第3季業績成長動能顯現及企業獲利持續上修帶動下，第4季可望重回多頭軌道。投資布局方面，永豐金證券持續看好AI供應鏈相關族群，包括散熱、CPO、CCL、ABF載板、滑軌及AWS ODM等領域。投資人以個股評價及產業趨勢作為布局基礎，掌握AI浪潮帶來的長期成長契機。