流動性壓力大 銀行天天盯「殺手級」比率

市場資金緊俏，被銀行形容為「殺手級」比率的LCR壓力山大，法定標準不得低於100%，有大型行庫現在每天緊盯數字，另有中小銀行坦言每天早晚各看一次。由於必須和大企業調存款，目前競標利率至少1.95%。

銀行LCR標準依銀行法第36條第2項、第43條及中央銀行法第25條規定訂定。計算公式為合格高品質流動性資產除以未來30日內淨現金流出。法定標準100%，因突然有企業大額存款抽出等情況難測，銀行通常將110%定為警戒值，公股行庫配合政策任務多，通常低於大型民營銀行，有大型行庫近期多維持在105%甚至102%，也有中小銀行在103%。

LCR是衡量未來30天現金流出壓力測試，銀行看似存款量大，但各類存款計算流失率不等，以存款為例分為零售自然人、4,000萬元內小型企業及以上的企業存款等，從中再細分穩定存款及較不穩定存款，銀行主管指出，總體以吸收個人300萬內存款最補，中小企業次之，因計算流失率最低。

此外，資金大戶郵局資金終究有限，銀行吸收轉存款利率已從過去1.7%提高至1.9%，至於科技大廠等財務部門以績效導向，下半年以來各銀行競標期存款利率亦達1.9%以上，滿手現金的科技大廠今年利息收入將大增。