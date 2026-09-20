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青安2.0末班車效應墊高基期 行庫8月房貸量恐下滑

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
青安3.0在8月正式上路後首月房貸承作情形將於21日揭曉。聯合報系資料照
青安3.0在8月正式上路後首月房貸承作情形將於21日揭曉。聯合報系資料照

青安3.0在8月正式上路後首月房貸承作情形將於21日揭曉。由於7月有青安2.0末班車效應搶撥潮，行庫估計8月將回落，但各家受理情形不一，因青安2.0撤件轉3.0致仍貢獻一定案量。目前市場承作前三大行庫為土銀、臺銀及合庫。

7月房貸市場受惠青安2.0末班車效應，以及民俗月前的搶撥潮，八大行庫總計7月受理金額略增至364億元。撥貸金額則月增15%至431億元，是2024年9月以來的新高；六家行庫撥貸金額增加，其中，土銀更爆出逾千戶及90億元大量。

青安2.0最後申請日為7月底，最後撥款日到10月底，10月底前未完成撥款將喪失資格。另外，倘若符合婚育家庭資格（本人結婚、或本人或配偶孕有胎兒）得提供證明文件，在撥款前向公股銀行撤案重新申請青安3.0方案。據了解，有大型行庫8月約二成多的案件是青安2.0撤件轉申請3.0案件。

合庫至8月底受理約400多件，金額30~40億元並陸續完成十幾件撥貸。預估8月整體青安撥貸約40億元。合庫說明，7月有青安2.0末班車效應，撥貸量增至63億元，8月將回歸正常。

一銀統計至8月21日的受理件數403戶，估截至8月底受理件數將直追1月的500多戶；而受理金額31億元，已較7月的29億元成長，青安占房貸比重也由先前34%增至37%。

彰銀亦指出，受青安新舊制度交替影響，7月申請戶數月增21%，出現明顯送件潮，在剛性需求支撐及3.0政策延續下，預期對民眾申辦房貸仍有一定誘因。至於目前各大行庫對未來房市的看法皆預估量縮價盤整或價「微跌」格局。

房貸 土銀 青安

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