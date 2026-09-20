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保險小百科／買登山綜合險 加保緊急救援
國人近年從事登山健行活動日益普及，惟山域環境易受天候、地形、溫差及通訊條件影響，依內政部消防署統計，2025年山域事故救援案件計531件、涉及727人，顯示民眾從事登山活動仍具有一定風險。
風險評估涉及從事登山活動可能遭遇風險。其中一般傷害保險僅承保「外來、突發、非疾病」事故。高山環境極端，除常見的滑落、跌倒與創傷外，亦容易引發高山症、失溫、中暑、熱衰竭或凍傷等特定傷害。該等特定傷害在實務上被認為屬人體對環境反應之「疾病」，因此不在一般傷害保險的承保範圍內。登山綜合保險除承保一般傷害保險項目外，亦包含登山可能的特定傷害，可填補因該特定傷害造成的損失。另民眾亦可加保緊急救援費用保險，填補登山事故所產生搜救、救護等費用。
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