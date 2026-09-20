保險小百科／買登山綜合險 加保緊急救援

市場資金緊俏，被銀行形容為「殺手級」比率的LCR壓力山大，法定標準不得低於100%，有大型行庫現在每天緊盯數字，另有中小銀行坦言每天早晚各看一次。由於必須和大企業調存款，目前競標利率至少1.95%。

2026-09-20 01:45