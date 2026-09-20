外溢保單夯 大型壽險熱戰

外溢保單持續成為壽險市場熱門商品，大型壽險公司競爭白熱化。目前已有15家壽險公司、共338張商品完成核准或備查。今年上半年銷售表現更集中於大型壽險業者，國泰人壽、南山人壽及富邦人壽包辦新契約保費收入前三名，其中國泰人壽更以412.6億元遙遙領先，占整體外溢保單市場八成以上；南山人壽約40.5億元、富邦人壽約14.1億元。

值得留意的是，建造全台首座校園養生村「中信科大養生村」的台壽保，在外溢保單規劃和潛力值得期待。截至今年7月31日，台灣人壽共有28張外溢保單，其中2026年度新上市外溢保單商品達九張。

國泰人壽將外溢回饋由傳統保費折減升級為「全發小樹點回饋」，採每周回饋機制。今年新推出的宅心安一年定期住院日額暨在宅急症照護醫療健康保險接軌衛福部政策，同時將傳統「住院日額」與「在宅急症照護日額」納入給付範圍。保戶可下載國泰人壽App並綁定FitBack健康吧參與健康計劃享取回饋。

南山人壽熱門商品包括「南山人壽精選傷病定期保險」、「南山人壽實健溢百住院」等，架上外溢商品逾40種。「南山人壽外溢保單專區」，讓保戶依需求選擇現金回饋、保障增額或保費折減等模式。南山人壽保戶可透過南山人壽App線上申請外溢保單回饋金，並配合健康促進BAM活力洋溢App記錄運動與健康任務。

富邦人壽近期推出「安心在家」在宅醫療外溢保單，提供住院與在宅急症雙重日額保障，涵蓋肺炎、尿路及軟組織感染三大急症。富邦人壽保戶可透過富邦人壽App的「會員」專區或「幸福more」服務，定期一鍵上傳健檢報告或健康步數等佐證資料，快速完成外溢保單的保費折扣與健康回饋申請。

台灣人壽的外溢保單相關功能可透過官方的台灣人壽保險App 或專屬健康管理TeamWalk進行資料綁定、健檢報告與文件上傳，並在外溢商品專區獲取外溢回饋。

「台灣人壽鳳守愛防癌定期健康保險」為具代表性的外溢保單，該商品攜手女性健身品牌Curves可爾姿，打造外溢保單新模式。「鳳守愛」提供癌症初期、輕度至重度保障，女性特定部位癌症最高可享1.5倍保障額度，並涵蓋21項特定婦科及癌症手術給付；罹患重度癌症可豁免續期保費，保障期滿仍生存或身故時，最高可領回1.02倍年繳應繳保險費總和。