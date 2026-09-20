五類族群投保 細節要留意

保險正從事後賠償，走向事前管理。保險公司提供的服務也不再只有理賠。從健康管理App、線上健康平台，到營養諮詢、復健照護、心理諮商、失智與骨質疏鬆風險檢測等服務陸續出現，保險公司銷售的不再只是保單本身，而是一套結合健康管理、醫療照護與預防，保險公司開始透過各種方式增加與保戶的互動，讓保險逐漸成為日常生活的一部分。

據金管會統計，2026年第2季外溢保單新契約銷售件數達74.6萬件，較去年同期增加近三成；新契約保費收入達488.8億元，年增152％，創歷年同期新高。外溢保單成為市場新寵，但不是每個人都適合外溢保單。

所謂外溢保單，是透過健康管理、運動達標等機制，鼓勵保戶養成良好生活習慣，只要完成指定健康任務，就有機會獲得保費折減、健康回饋或增額保障。

也就是說，過去人們多半生病後才想到保險，現在保險開始往前一步，透過健康平台、穿戴裝置與外溢機制，提前走進保戶的健康生活。

什麼樣的人適合外溢保單，專家表示，有五類族群適合外溢保單產品：一、平常有固定運動習慣的人。二、重視健康管理的人。三、年輕、健康狀況良好的族群。四、想降低長期保費負擔的人。五、需要被鼓勵維持運動習慣的人。

而這五類人又要注意那些保單細節？一、確認運動紀錄是否能被保險公司認列，二、不要只為了拿回饋而忽略保障內容。三、應比較「外溢優惠」與一般保單的實際成本。四、要看優惠是固定、逐年累積，還是有上限。五、如果平常完全不運動，可能很難享受到最大優惠。